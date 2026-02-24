Oceanografic de Valencia: de las profundidades del mar hasta el futuro

Hace unas semanas tuve el placer de visitar el Oceanografic de Valencia gracias a la intermediación de nuestros amigos de Spatial Voyagers. ¿La razón? Estrenaban una atracción nueva de realidad mixta (o inmersiva) en la que se dan algunas pinceladas de “cultura marina”, apta para todos los públicos -tal vez demasiado escorada hacia el infantil, aunque entiendo la lógica del negocio.

Aunque fue una demo para la prensa, esto es lo principal: dependiendo de dónde estés en el anfiteatro, verás la acción desde tu punto de vista, es decir, a diferencia del cine, donde todos ven lo mismo estén donde estén, aquí la ubicación favorece (o contraría) la percepción de lo que ocurre. Si estás muy delante, pueden pasar cosas por detrás de ti, y si estás muy detrás pierdes casi completamente las ventajas de la realidad mixta.

Además de las complejidades técnicas, esto favorece que solo se ocupen, en cada pase, unas pocas butacas del enorme anfiteatro del Oceanografic.

A través de un personaje conductor iremos visitando diferentes playas y ecosistemas marinos, aprendiendo sobre la fauna que vive allí, sobre ecología marítima y concienciación de la vida.

Las gafas de Meta harán las veces de escafandra, para protegernos de la presión y la falta de oxígeno, mientras buceamos por corrientes y fondos.

Nos comentaron que pusieron especial cuidado, en contacto con los propios biólogos de la instalación de que todos los animales que salen sean fieles a los originales.

Como pasa en otros clientes de Spatial Voyagers, es el primer acuario que tiene una atracción de este tipo en todo mundo y da enorme satisfacción comprobar que empresas españolas se lanzan a la innovación arriesgando y explorando nuevos territorios.

Para muchos el Oceanografic siempre habrá estado ahí, posiblemente ya como parte del paisaje, ausente de titulares, pero uno tiene los suficientes años como para recordar la sensación que produjo su inauguración, donde todo era nuevo: la arquitectura, el contenido, el tamaño… así que es gratificante ver que vuelven a tener ese espíritu de vanguardia, que hará que muchas personas vuelvan a considerar la visita, solo por experimentar algo que solo puede verse allí.

Y descubrirán la magia que, desde siempre, el Oceanografic ha custodiado en forma de diversidad de especies, ecosistemas y materiales pedagógicos.

La atracción se llama Inmersión (no confundir con la de Cine en 4D) se vende de manera independiente a la entrada general y estos son los datos:

Duración: 13 minutos.

Edad: A partir de 8 años.

Idiomas: Inglés, italiano y español en todas las sesiones. Cada espectador puede elegir el idioma que desee.

Precio de la experiencia: 8€ por persona.

Muy recomendable