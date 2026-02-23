Apple tiene el 33% del mercado europeo de teléfonos inteligentes

El mercado europeo de teléfonos inteligentes terminó el año en máximos, con envíos un aumento del 2 % interanual (Yo-Y) en el cuarto trimestre (Q4) de 2025, según el Monitor del mercado de teléfonos inteligentes del cuarto trimestre de 2025 de Counterpoint Research.

Esto se basó en un sólido crecimiento interanual en el cuarto trimestre de 2024, y se debió a los trimestres fuertes para Apple, Samsung y HONOR. Como era de esperar, Apple ha ocupado el primer lugar en el cuarto trimestre de 2025 y aumentó su participación en comparación con el cuarto trimestre de 2024, con un crecimiento de los envíos un 7 % interanual gracias a un fuerte rendimiento de la serie iPhone 17.

El fuerte crecimiento de Apple en Europa del Este y el aumento de la competencia en Europa Occidental se comieron en la cuota de mercado de Xiaomi, causando una disminución interanual del 6%. El fabricante de iPhone ahora tiene el 33% del mercado europeo de teléfonos inteligentes en comparación con el 31% en el cuarto trimestre de 2024.