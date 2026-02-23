Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
© Copyright 2020 Faq-mac.
iPhoneLa Red

Apple tiene el 33% del mercado europeo de teléfonos inteligentes

23 febrero, 20261 Minutos de lectura

El mercado europeo de teléfonos inteligentes terminó el año en máximos, con envíos un aumento del 2 % interanual (Yo-Y) en el cuarto trimestre (Q4) de 2025, según el Monitor del mercado de teléfonos inteligentes del cuarto trimestre de 2025 de Counterpoint Research.

Esto se basó en un sólido crecimiento interanual en el cuarto trimestre de 2024, y se debió a los trimestres fuertes para Apple, Samsung y HONOR. Como era de esperar, Apple ha ocupado el primer lugar en el cuarto trimestre de 2025 y aumentó su participación en comparación con el cuarto trimestre de 2024, con un crecimiento de los envíos un 7 % interanual gracias a un fuerte rendimiento de la serie iPhone 17.

El fuerte crecimiento de Apple en Europa del Este y el aumento de la competencia en Europa Occidental se comieron en la cuota de mercado de Xiaomi, causando una disminución interanual del 6%. El fabricante de iPhone ahora tiene el 33% del mercado europeo de teléfonos inteligentes en comparación con el 31% en el cuarto trimestre de 2024.

Artículo anterior Apple avanza con Ferret en conseguir que Siri pueda ver la pantalla e interactuar con ella
Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

Deja una respuesta

Artículos relacionados

Apple InteligenceiPadiPhone

Apple avanza con Ferret en conseguir que Siri pueda ver la pantalla e interactuar con ella

23 febrero, 2026
GoogleLa Red

Google incorpora AirDrop al Pixel 9

18 febrero, 2026
iOSiPadiPhone

Tomb Raider se lanza para iOS y Android

17 febrero, 2026
La Red

Guía definitiva de los Gaming Days: qué son, cómo funcionan y qué productos merece la pena aprovechar

13 febrero, 2026