Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
© Copyright 2020 Faq-mac.
Apple TVAppleTV+

Qué viene en Apple TV: Mujeres imperfectas

24 febrero, 20261 Minutos de lectura

Apple TV ha lanzado el tráiler de «Mujeres imperfectas», un nuevo thriller psicológico protagonizado y producido por Kerry Washington y Elisabeth Moss, y creado para la televisión por Annie Weisman, quien también actúa como showrunner.

La serie de ocho episodios hará su debut mundial en Apple TV con los dos primeros episodios el miércoles 18 de marzo, seguidos de nuevos episodios todos los miércoles hasta el 29 de abril.

«Imperfect Women» es una coproducción entre 20th Television y Apple Studios. La serie es creada, ejecutada y producida por Weisman, marcando su última colaboración con Apple TV después de la comedia dramática «Physical».

Artículo anterior Oceanografic de Valencia: de las profundidades del mar hasta el futuro
Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

Deja una respuesta

Artículos relacionados

Apple TVAppleTV+

Apple eliminará las apps de compra de películas y series de iTunes

18 febrero, 2026
Apple TVAppleTV+

Qué viene en Apple TV: Margo tiene problemas de dinero

5 febrero, 2026
Apple TVAppleTV+

Qué viene en Apple TV: Mujeres imperfectas

4 febrero, 2026
Apple TVAppleTV+

Qué viene en Apple TV: Lucky

4 febrero, 2026