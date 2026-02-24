Qué viene en Apple TV: Mujeres imperfectas

Apple TV ha lanzado el tráiler de «Mujeres imperfectas», un nuevo thriller psicológico protagonizado y producido por Kerry Washington y Elisabeth Moss, y creado para la televisión por Annie Weisman, quien también actúa como showrunner.

La serie de ocho episodios hará su debut mundial en Apple TV con los dos primeros episodios el miércoles 18 de marzo, seguidos de nuevos episodios todos los miércoles hasta el 29 de abril.

«Imperfect Women» es una coproducción entre 20th Television y Apple Studios. La serie es creada, ejecutada y producida por Weisman, marcando su última colaboración con Apple TV después de la comedia dramática «Physical».