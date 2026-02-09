Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
Airtags

Cómo resetear el AirTag 2

9 febrero, 20261 Minutos de lectura

Cada AirTag se puede asociar con una sola cuenta de Apple. Si quieres regalar tu AirTag a otra persona, tendrás que restablecerla. Si bien esto requiere un poco de esfuerzo, todo el proceso se puede hacer en aproximadamente un minuto.

  • Sostén tu AirTag con la cubierta de la batería plateada boca arriba
  • Usando una presión firme, presione hacia abajo la cubierta de la batería con los pulgares y gire la cubierta en el sentido de las agujas del reloj hasta que se desbloquee desde el AirTag
  • Retira la batería y espera cinco segundos
  • Vuelve a colocar la batería: hará un sonido que indica de que está conectada
  • Repite el proceso cuatro veces más para un total de cinco retiradas e inserciones
  • En la quinta vez, el AirTag emitir’a un sonido diferente, lo que indica que se ha reiniciado; el AirTag 2 puede tardar más en hacer el sonido, es posible que tengas que esperar hasta 12 segundos
  • Vuelve a colocar la cubierta de la batería
