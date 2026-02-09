Cómo resetear el AirTag 2

Cada AirTag se puede asociar con una sola cuenta de Apple. Si quieres regalar tu AirTag a otra persona, tendrás que restablecerla. Si bien esto requiere un poco de esfuerzo, todo el proceso se puede hacer en aproximadamente un minuto.
Cómo restablecer el AirTag 2
- Sostén tu AirTag con la cubierta de la batería plateada boca arriba
- Usando una presión firme, presione hacia abajo la cubierta de la batería con los pulgares y gire la cubierta en el sentido de las agujas del reloj hasta que se desbloquee desde el AirTag
- Retira la batería y espera cinco segundos
- Vuelve a colocar la batería: hará un sonido que indica de que está conectada
- Repite el proceso cuatro veces más para un total de cinco retiradas e inserciones
- En la quinta vez, el AirTag emitir’a un sonido diferente, lo que indica que se ha reiniciado; el AirTag 2 puede tardar más en hacer el sonido, es posible que tengas que esperar hasta 12 segundos
- Vuelve a colocar la cubierta de la batería
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.