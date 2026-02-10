Puede que aún no hayas instalado las aplicaciones de Creator Studio en tu Mac

Si has hecho clic en «actualizar» para las aplicaciones de Creator Studio en tu Mac y pensaste que habías acabado, estás equivocado. Esto es lo que necesitas para terminar el proceso y obtener las nuevas versiones.

Si quieres saber por qué pasa esto, la razón es que las versiones originales de las aplicaciones iWork se identificaron como específicas de macOS. Las nuevas versiones son universales, es decir, que funcionan en macOS, iPadOS e iOS.

Debido a ese cambio en el identificador del paquete, no hay una ruta directa para actualizar las aplicaciones iWork más antiguas a las nuevas con un solo clic. La «actualización» necesita pasar por un nuevo proceso de instalación desde la Mac App Store.

En resumen, tienes que actualizar tus aplicaciones iWork actuales a la versión 14.5 con el método normal. Solo entonces te dirá que esta versión no es la última, y debes actualizar a la nueva versión.

Acepta y deacarga las nuevas versiones en la Mac App Store que, por ejemplo, es 15.1 para Pages.

Sin embargo, es probable que haya un paso más. Las versiones 14.5 y 15 viven en paralelo en tu disco duro, con las versiones anteriores que se ofrecen a eliminarlas cada vez que las abres.

Puedes recuperar unos 25 GB de almacenamiento eliminando las versiones anteriores, por lo que (probablemente) valga la pena.