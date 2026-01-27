La localización mejorada de la nueva AirTag requiere estos modelos de iPhone

La nueva AirTag que Apple ha presentado cuenta con un chip de banda ultra ancha de segunda generación, lo que permite que la función de búsqueda de precisión funcione hasta un 50 % más lejos de un artículo en comparación con la AirTag anterior, según Apple. Sin embargo, necesitas un modelo de iPhone compatible para aprovechar esta mejora.
La búsqueda de precisión mejorada requiere uno de estos modelos de iPhone:
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 17
- iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Pro Max
- iPhone Air
La localización de precisión a distancias más largas se limita a los modelos de iPhone enumerados anteriormente porque tanto el AirTag como el iPhone necesitan el chip de banda ultra ancha de segunda generación de Apple, que se introdujo a partir de la serie iPhone 15.
Ten en cuenta que el iPhone 16e de gama baja no tiene un chip de banda ultra ancha de segunda generación.
