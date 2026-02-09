Anuncios de Apple: Selfie de grupos

Apple ha compartido un anuncio que muestra cómo la cámara frontal de Center Stage mejorada en los últimos iPhone mejora el proceso de tomar una selfie grupal.

«Mira cómo la nueva cámara frontal del iPhone 17 Pro toma selfies grupales que se expanden y giran automáticamente a medida que más personas se meten en el encuadre», dice Apple. Mientras que el anuncio se centra en el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max, el iPhone 17 y el iPhone Air normales tienen la misma cámara frontal Center Stage con esta funcionalidad.

Apple proporcionó más detalles en los comunicados de prensa de su iPhone 17 el año pasado:

Los usuarios ya no tienen que girar su iPhone para tomar un selfie en horizontal: ahora pueden tomar fotos y vídeos en vertical mientras sostienen su iPhone verticalmente, lo que permite un agarre más cómodo y seguro y una mirada centrada. Para las fotos de grupo, Center Stage para fotos utiliza IA para ampliar automáticamente el campo de visión y puede rotar de retrato a horizontal para incluir a todos en el marco.