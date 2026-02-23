Cómo añadir cualquier tarjeta a la app Cartera

La app Cartera de iOS no solo sirve para guardar tus tarjetas de crédito o débito compatibles con Apple Pay. También puedes usarla para almacenar tarjetas de fidelización, membresías y tarjetas de recompensa que normalmente llevas en tu cartera física. A continuación te explico cómo hacerlo de forma sencilla.

1. Entiende qué tarjetas puedes añadir

La app Cartera permite:

Tarjetas de pago compatibles : tarjetas de crédito o débito que funcionan con Apple Pay (si tu banco/entidad lo soporta).

: tarjetas de crédito o débito que funcionan con (si tu banco/entidad lo soporta). Tarjetas sin compatibilidad directa: tarjetas de fidelización, clubes o programas recompensa que no aparecen automáticamente en Cartera.

Para estas últimas, dependerá de que el proveedor tenga soporte para Wallet o que uses una app compatible que pueda generar pases compatibles para la app.

2. Añadir tarjetas de pago compatibles con Cartera / Apple Pay

Si tu tarjeta sí es compatible con Apple Pay, puedes agregarla directamente en la app Cartera:

Abre la app Cartera en tu iPhone. Toca el símbolo “+” para añadir una tarjeta nueva. Elige Tarjeta de crédito o débito. Escanea tu tarjeta con la cámara o introduce los datos manualmente. Sigue las instrucciones en pantalla para verificar la tarjeta con tu banco o emisor.

Es posible que el emisor solicite autenticación adicional (SMS, app del banco, etc.).

También puedes añadir la misma tarjeta a tu Apple Watch enlazado, siguiendo pasos similares desde la app Watch en tu iPhone.

3. Añadir tarjetas que no son compatibles oficialmente

Muchas tarjetas de fidelización o membresías no se ofrecen automáticamente para agregarse en Cartera. Para estas:

Verifica si el proveedor tiene soporte directo para Wallet en su app o web.

para Wallet en su app o web. Si no lo tiene, puedes usar apps de terceros (como Pass2U Wallet) que permiten generar pases de tipo Wallet con la información de tu tarjeta (número de fidelización, código de barras, etc.). Con esa app puedes: Buscar la plantilla de tu tarjeta de recompensa o membresía. Rellenar los datos que falten (como nombre o número). Guardar el pase y añadirlo a Cartera.



Este método te permite tener tarjetas que normalmente no podrías almacenar directamente en Wallet.

4. Consejos y problemas comunes

Si no aparece la opción para añadir tu tarjeta de pago , puede que esa tarjeta no sea compatible con Apple Pay o que necesites autorización del banco.

, puede que esa tarjeta no sea compatible con Apple Pay o que necesites autorización del banco. Algunas tarjetas solo se pueden añadir desde la app oficial del banco o entidad emisora , pulsando en “Añadir a Wallet”.

, pulsando en “Añadir a Wallet”. Verifica que tu dispositivo tenga iOS actualizado y que estás conectado a iCloud con tu Apple ID.

Si una tarjeta no se añade correctamente, comprueba con el banco si esa tarjeta está habilitada para pagos móviles.

Conclusión

Añadir tarjetas a Cartera en el iPhone es sencillo si se trata de tarjetas de pago compatibles con Apple Pay. Para tarjetas de recompensa y membresía que no tienen soporte directo, las aplicaciones de generación de pases compatibles con Wallet son una buena solución. Así puedes centralizar todas tus tarjetas en un solo lugar sin necesidad de llevarlas físicamente.