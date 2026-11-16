La aplicación Recordatorios del iPhone te pueden volver loco/a con un sinfín de notificaciones. Pero hay soluciones.

1. Desactivar todas las notificaciones de Recordatorios

Para bloquear completamente las ventanas emergentes, los banners y los sonidos de la aplicación Recordatorios:

Abre la aplicación Ajustes en el iPhone. Pulsa Notificaciones. Desplázate hacia abajo y pulsa Recordatorios. Desactiva Permitir notificaciones.

2. Desactivar la ventana emergente «Completar desde la alarma»

Si estás viendo una molesta ventana emergente recurrente sobre recordatorios urgentes o permisos de alarma al abrir la aplicación:

Activar el acceso a las alarmas: Toca el mensaje dentro de la aplicación para permitir el acceso a las alarmas, o desactiva los recordatorios en modo «Urgente/Prioridad» si no desea que se vinculen a las alarmas.

3. Detener ventanas emergentes del calendario vinculadas a recordatorios

Si los recordatorios aparecen como eventos del calendario o ventanas emergentes diarias:

Abre la aplicación Calendario. Pulsa Calendarios en la parte inferior central de la pantalla. Desmarca/desactiva Recordatorios programados y Mostrar recordatorios completados.

4. Desactivar alertas de lista compartida

Si recibes spam porque otra persona está agregando o eliminando elementos en una lista compartida:

Abre la aplicación Recordatorios y ve a la lista compartida. Toca el icono de compartir (personas). Desactiva Notificar cuando se añadan recordatorios o se completan recordatorios.