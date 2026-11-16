La aplicación Recordatorios del iPhone te pueden volver loco/a con un sinfín de notificaciones. Pero hay soluciones.
1. Desactivar todas las notificaciones de Recordatorios
Para bloquear completamente las ventanas emergentes, los banners y los sonidos de la aplicación Recordatorios:
- Abre la aplicación Ajustes en el iPhone.
- Pulsa Notificaciones.
- Desplázate hacia abajo y pulsa Recordatorios.
- Desactiva Permitir notificaciones.
2. Desactivar la ventana emergente «Completar desde la alarma»
Si estás viendo una molesta ventana emergente recurrente sobre recordatorios urgentes o permisos de alarma al abrir la aplicación:
- Activar el acceso a las alarmas: Toca el mensaje dentro de la aplicación para permitir el acceso a las alarmas, o desactiva los recordatorios en modo «Urgente/Prioridad» si no desea que se vinculen a las alarmas.
3. Detener ventanas emergentes del calendario vinculadas a recordatorios
Si los recordatorios aparecen como eventos del calendario o ventanas emergentes diarias:
- Abre la aplicación Calendario.
- Pulsa Calendarios en la parte inferior central de la pantalla.
- Desmarca/desactiva Recordatorios programados y Mostrar recordatorios completados.
4. Desactivar alertas de lista compartida
Si recibes spam porque otra persona está agregando o eliminando elementos en una lista compartida:
- Abre la aplicación Recordatorios y ve a la lista compartida.
- Toca el icono de compartir (personas).
- Desactiva Notificar cuando se añadan recordatorios o se completan recordatorios.