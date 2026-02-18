Cómo gestionar las notificaciones del iPhone en iOS 26

Por muy bueno que sea el iPhone, puede distraer bastante, con el goteo continuo de notificaciones de las diferentes aplicaciones. Según un estudio realizado en 2024, la persona promedio recibe 146 notificaciones al día.

Y cuanto más joven, más notificaciones se reciben. La Generación Z recibe alrededor de 181 notificaciones al día, aproximadamente una cada ocho minutos.

Pero no tiene por qué ser así. Puedes configurar las notificaciones que recibes para minimizar la distracción, utilizando métodos proactivos.

Configuración del resumen programado en iOS 26

Una de las cosas más molestas de las notificaciones no es el número de notificaciones, sino la frecuencia con que llegan. Si realmente recibes una notificación cada pocos minutos, el resumen programado puede ayudarte a agruparlas en lotes más manejables a lo largo del día.

Consejos: tener el móvil en silencio también es una gran ayuda para controlar la ansiedad y el miedo a perderte algo. También podrías explorar los modos de concentración.

En el iPhone, abre la aplicación Ajustes Toca Notificaciones Pulsa Resumen programado Activa Resumen programado Pulsa Continuar Establece el horario para que te muestre los resúmenes de notificaciones Selecciona las aplicaciones que deseas que aparezcan en Resumen programado Cuando hayas terminado, pulsa el botón de la fecha para volver.

Desactivar notificaciones para aplicaciones individuales

Si tienes una aplicación que inunda constantemente tu teléfono, puedes revocar el derecho de la aplicación a enviarte notificaciones. Esto es genial si tienes una aplicación que solo usas ocasionalmente que te envía muchas notificaciones basura.

Abre Ajustes Toca Notificaciones Desplázate hacia abajo y toque la aplicación para la que deseas dejar de recibir notificaciones Desactiva Permitir notificaciones

Cómo desactivar las alertas gubernamentales en el iPhone (no recomendado)

Si has tenido un teléfono inteligente por un tiempo, lo más probable es que hayas tenido un buen susto por una alerta gubernamental inoportuna. Estos incluyen alertas meteorológicas y prácticamente cualquier cosa que el gobierno quiera asegurarse de que veas.