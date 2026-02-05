Apple Music Replay 2026 ya disponible

Los suscriptores de Apple Music ya pueden acceder a su lista de reproducción Replay 2026, que se está implementando para los usuarios que cumplan con los requisitos mínimos de escucha de Apple para el año.

Como en años anteriores, Replay 2026 clasifica tus canciones más reproducidas en Apple Music del 1 al 100, actualizándose semanalmente a medida que tus hábitos de escucha evolucionan a lo largo de 2026. Apple normalmente activa Replay a principios de febrero, una vez que los datos de escucha de enero han terminado de procesarse, lo que permite a los suscriptores realizar un seguimiento de su actividad musical mucho antes del resumen tradicional de fin de año.

A diferencia de un resumen estático publicado en diciembre, Replay funciona principalmente como una lista de reproducción en evolución. Desde su primera aparición en febrero, las clasificaciones se actualizan cada fin de semana, construyendo gradualmente una imagen completa de sus mejores canciones a lo largo del año. Para cuando llegue diciembre, Replay 2026 se convierte en una lista final de tus 100 pistas más reproducidas.