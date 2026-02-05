Qué viene en Apple TV: Margo tiene problemas de dinero

En el Apple TV Press Day de 2026, las estrellas de «Margo tiene problemas de dinero», junto al prolífico narrador David E. Kelley, subieron al escenario para presentar un teaser de la nueva serie protagonizada y producida ejecutivamente por la nominada a los Premios de la Academia, los Premios Emmy y los Premios Globo de Oro Elle Fanning; la ganadora del Globo de Oro, la la nominada a los Premios de la Academia y el Premio Emmy Michelle Pfeiffer; y la ganadora de los Premios de la Academia y los Premios Emmy Nicole Kidman. El elenco también está dirigido por el ganador del premio Emmy Nick Offerman y Thaddea Graham.

La serie de ocho episodios de Apple Original se estrenará mundialmente el miércoles 15 de abril de 2026 con tres episodios, seguidos de nuevos episodios todos los miércoles hasta el 20 de mayo de 2026.

«Margo tiene problemas de dinero» es un drama familiar audaz, conmovedor y cómico que sigue a la reciente ex-universitaria y aspirante a escritora, Margo (Fanning), hija de una ex camarera de Hooters (Pfeiffer) y ex luchador profesional (Offerman), ya que se ve obligada a biscarse la vida ante la llegada de un bebé, una pila creciente de facturas y una cantidad cada vez menor de formas de pagarlos.

La serie también está protagonizada por la ganadora del Premio de la Academia Marcia Gay Harden, el nominado al Premio de la Academia y ganador del Premio Emmy Greg Kinnear, Michael Angarano, Rico Nasty y Lindsey Normington.