Apple actualiza sus directrices de revisión de apps ampliando la lista de contenido «objetable»

Apple ha actualizado sus Directrices de revisión de aplicaciones para ampliar la lista de experiencias de contenido generadas por el usuario que se pueden eliminar de la App Store sin previo aviso. Incluyen chat anónimo, acoso, aplicaciones de cosificación y más.

De las directrices actualizadas: Las aplicaciones con contenido o servicios generados por el usuario que terminan siendo utilizados principalmente para contenido pornográfico, experiencias de estilo Chatroulette, chat aleatorio o anónimo, cosificación de personas reales (por ejemplo, voto «caliente o no»), hacer amenazas físicas o acoso no pertenecen a la App Store y pueden eliminarse sin previo aviso.

Las directrices también dicen que las aplicaciones no deben incluir contenido que sea ofensivo, insensible, molesto, con la intención de ser repugnante, de sabor excepcionalmente malo o simplemente espeluznante. Ejemplos de dicho contenido incluyen:

° Contenido difamatorio, discriminatorio o mezquino, incluyendo referencias o comentarios sobre religión, raza, orientación sexual, género, origen nacional/étnico u otros grupos objetivo, particularmente si es probable que la aplicación humille, intimide o dañe a un individuo o grupo objetivo. Los satíricos políticos y humoristas profesionales generalmente están exentos de este requisito.

° Representaciones realistas de personas o animales asesinados, mutilados, torturados o abusados, o contenido que fomente la violencia. Los «enemigos» dentro del contexto de un juego no pueden dirigirse únicamente a una raza, cultura, gobierno real, corporación o cualquier otra entidad real específica.

° Representaciones que fomentan el uso ilegal o imprudente de armas y objetos peligrosos, o facilitan la compra de armas de fuego o municiones.

° Material abiertamente sexual o pornográfico, definido como «descripciones explícitas o exhibiciones de órganos sexuales o actividades destinadas a estimular sentimientos eróticos en lugar de estéticos o emocionales». Esto incluye aplicaciones de «conexión» y otras aplicaciones que pueden incluir pornografía o ser utilizadas para facilitar la prostitución, o la trata y explotación de personas.

° Comentarios religiosos inflamatorios o citas inexactas o engañosas de textos religiosos.

° Información y características falsas, incluidos datos inexactos del dispositivo o funcionalidad de truco/broma, como rastreadores de ubicación falsos. Afirmar que la aplicación es «para fines de entretenimiento» no superará esta directriz. Las aplicaciones que permiten llamadas telefónicas anónimas o de broma o mensajes de SMS/MMS serán rechazadas.

° Conceptos dañinos que capitalizan o buscan beneficiarse de eventos recientes o actuales, como conflictos violentos, ataques terroristas y epidemias.