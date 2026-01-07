Un fallo en la app Cartera de iOS puede hacer que ocupe muchísimo espacio

Si de repente descubres que tu iPhone o iPad se ha quedado sin espacio y no consigues averiguar por qué, tal vez tengas que volverte para mirar a apps (normalmente) poco sospechosas.

En este caso, la app Cartera puede contener un fallo que le hace ocupar cada vez más espacio, a pesar de que no tenga nuevos contenidos, según Newsweek.

El problema, que aparentemente ha aparecido después de las recientes actualizaciones de iOS, parece estar vinculado a los archivos de Cartera almacenados en caché y a la mala gestión de los datos del sistema. Newsweek dice que varios problemas potenciales podrían ser la causa del problema, incluidos los archivos locales inflados asociados con pases digitales antiguos, así como un fallo del sistema para borrar o compactar adecuadamente los datos almacenados.

En Reddit, un usuario informa que ha descubierto que su aplicación Cartera ocupaba casi 4 GB de espacio, incluso después de eliminar pases, tarjetas y reinstalar la aplicación. ¿Qué puedes hacer?

Según Newsweek: Algunos usuarios han encontrado un éxito parcial al usar una combinación de pasos: reiniciar el iPhone, actualizar a la última versión de iOS, eliminar todo el contenido de Cartera manualmente, cerrar sesión y volver a entrar en iCloud y, en casos extremos, realizar un restablecimiento de fábrica.

Hasta que se emita un parche, estas medidas siguen siendo las únicas opciones para los usuarios que se enfrentan a la reducción del espacio de almacenamiento de Apple Wallet».