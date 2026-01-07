Qué viene en Apple TV: Terapia sin filtro (T3)

Apple TV ha estrenado el tráiler de la tercera temporada de la comedia, «Terapia sin filtro» (Shrinking), protagonizada por Jason Segel y Harrison Ford, junto con Christa Miller, Jessica Williams, Luke Tennie, Michael Urie, Lukita Maxwell y Ted McGinley.

Creada por Bill Lawrence y Brett Goldstein junto con Segel, la tercera temporada de «Shrinking» se estrenará en todo el mundo con un episodio de estreno de una hora el miércoles 28 de enero seguido de un nuevo episodio semanal, todos los miércoles hasta el 8 de abril de 2026 en Apple TV.

«Terapia sin filtro» sigue a un terapeuta afligido (Segel) que comienza a romper las reglas y decirle a sus clientes exactamente lo que piensa. Ignorando su entrenamiento y su ética, se encuentra haciendo cambios enormes y tumultuosos en la vida de las personas… incluida la suya propia.