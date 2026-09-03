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Cómo usar un Memoji animado en Mensajes de iOS 26 o iPadOS 26

3 septiembre, 20261 Minutos de lectura

Los Memojis permiten personalizar un avatar para ti mismo. Desde iOS 12 y versiones posteriores, y iPadOS 12 y versiones posteriores, puedes crear un Memoji animado que coincida con tu personalidad. Esto es lo que haces en iOS 26 y iPadOS 26 después de haber diseñado tu Animoji:

  • Abre la aplicación Mensajes y abre una conversación o inicia un nuevo mensaje.
  • Toca el botón Más (+) junto al campo de entrada de texto.
  • Desliza el dedo hacia arriba y pulsa Memoji.
  • Desliza el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para elegir el carácter Memoji que quieras usar.
  • Toca el botón Grabar para capturar los movimientos faciales y la voz.
  • Toca el botón Detener cuando hayas terminado (las grabaciones pueden durar hasta 30 segundos).
  • Toca Reproducir para comprobar la grabación, o toca el botón Enviar (la flecha hacia arriba) para compartirla.
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Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

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