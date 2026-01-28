Google estrena el plan ‘AI Plus’ a 7,99 €/mes

En Europa, Google AI Plus tiene un precio de 7,99 € al mes, lo que ofrece a los usuarios de Google Gemini una opción más asequible para acceder a servicios de IA mejorados.

Google AI Plus incluye Gemini 3 Pro y Nano Banana Pro en la aplicación Gemini, así como herramientas de realización de películas de IA en Flow, y acceso a asistencia de investigación y escritura en NotebookLM. También incluye 200 GB de almacenamiento, con beneficios que se pueden compartir con hasta otros cinco miembros de la familia.

Por tiempo limitado, Google ofrece a los nuevos suscriptores de AI Plus un 50 por ciento de descuento durante los primeros dos meses de la suscripción, bajando el precio a 3,99€ durante esos dos meses.

Google AI Plus incluye 200 créditos mensuales de IA para la generación de vídeo, que son 100 créditos más que la opción gratuita de Google AI. El nivel gratuito tiene acceso limitado a Gemini 3 Pro, pero los suscriptores podrán usar 3 Pro con menos limitaciones, mientras que también acceden a Deep Research. El plan también ofrece acceso limitado a Veo 3.1 Fast y Gemini en Chrome.



Más información en la web de Google One.