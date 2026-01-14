Apple recuerda a los usuarios que tienen que actualizar la arquitectura de Casa

A finales de 2022 y principios de 2023, Apple lanzó una nueva arquitectura para su plataforma Casa (Home, en inglés) para ofrecer un mejor rendimiento y compatibilidad, aunque el lanzamiento vino con algunos contratiempos que obligaron a Apple a retirar y volver a lanzar la actualización.



Tres años después, Apple está a punto de poner fin al soporte para la versión anterior de la arquitectura Casa, lo que puede resultar en que el acceso a toda la plataforma Casa se bloquee para algunos usuarios si no actualizan o no pueden actualizar. La fecha límite para la actualización se anunció originalmente como otoño de 2025, pero a principios de noviembre, Apple anunció que retrasaba la fecha límite hasta el 10 de febrero de 2026.

Este correo electrónico sirve como segundo recordatorio de que el soporte para la versión anterior de Apple Home finalizará el próximo mes, el 10 de febrero de 2026. Si no actualizas a esta nueva versión de Apple Home, el acceso a tu hogar dentro de la aplicación Casa puede quedar bloqueado, los accesorios y las automatizaciones pueden no funcionar como se espera y no recibirás importantes correcciones de seguridad y mejoras de rendimiento. La actualización a la nueva versión de Apple Casa también puede habilitar nuevas funciones, como el acceso de invitados, la compatibilidad con robots aspiradores, el historial de actividades y más.

Los usuarios pueden actualizar a la nueva versión de Apple Casa dentro de la sección Actualización de software, dentro de Ajustes, en la aplicación Casa. Si ya has completado estos pasos, o «Este hogar y todos los accesorios están actualizados» se muestra en Actualización de software, entonces ya estás en la versión actual y no hay nada más que deba hacer.

En particular, la nueva versión de Apple Home requiere un mínimo de iOS 16.2, iPadOS 16.2, macOS 13.1, tvOS 16.2 y watchOS 9.2, y los dispositivos más antiguos que no se han actualizado o no se pueden actualizar perderán el acceso a Apple Home después de la actualización.

Este requisito no ha caído bien a algunos usuarios que tienen dispositivos más antiguos como dispositivos dedicados de control de Casa, por lo que muchos de estos usuarios han estado posponiendo la actualización de su arquitectura de hogar el mayor tiempo posible, pero ahora parece que el margen se está acabando.