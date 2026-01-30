ASUS amplía la compatibilidad con Mac en sus monitores ProArt

ASUS, líder tecnológico global en el suministro de dispositivos, componentes y soluciones innovadoras e intuitivas, introduce nuevas funciones en sus monitores ProArt diseñadas para mejorar la productividad y los flujos de trabajo creativos de los usuarios de MacBook, Mac mini y Mac Studio. El software ASUS DisplayWidget Center para macOS proporciona una interfaz intuitiva que permite ajustar fácilmente los parámetros del monitor. Además, optimiza los nuevos ajustes de color M Model P3 para lograr una precisión cromática consistente.

Ahora, los usuarios pueden experimentar la excepcional potencia gráfica de los últimos dispositivos Mac gracias a una precisión de color de hasta Delta E<1 y a una amplia cobertura del 99% del espacio DCI-P3. Asimismo, los monitores, probados por prestigiosos laboratorios externos para garantizar la máxima compatibilidad, incorporan una frecuencia de refresco variable de hasta 240 Hz para ofrecer imágenes perfectamente sincronizadas con aquellos dispositivos Mac que cuentan con la tecnología Apple ProMotion.

Además, la conectividad integrada USB-C®/Thunderbolt™ 4 permite transferencias de datos ultrarrápidas, compatibilidad con DisplayPort™ y hasta 96 W de Power Delivery para cargar MacBooks y otros dispositivos con un único cable.

Compatibilidad completa con Mac

El intuitivo software ASUS DisplayWidget Center para macOS permite ajustar fácilmente la configuración del equipo, incluyendo brillo, contraste y temperatura de color, mejorando la experiencia visual. De la misma manera, la aplicación también cuenta con teclas de acceso rápido del MacBook para ajustar el brillo² del monitor.

El nuevo modo de color M Model P3 sincroniza el rendimiento cromático del monitor ProArt y el MacBook conectado, garantizando una coherencia perfecta entre ambas pantallas. Esta alineación resulta especialmente útil para tareas críticas con el color, como la edición fotográfica, la producción de vídeo y el diseño gráfico.

Fidelidad cromática y control preciso del color

Los profesionales del color necesitan pantallas con una reproducción cromática precisa para garantizar una visualización fiel de sus creaciones. Por este motivo, cada monitor ProArt se calibra de fábrica para cumplir con los estándares Calman Verified y alcanzar una precisión de color de hasta Delta E<1.

El software ProArt Calibration funciona tanto en modos SDR como HDR y es compatible con macOS. La calibración por hardware almacena todos los perfiles de color directamente en el chip escalador interno del monitor y genera perfiles ICC para una amplia gama de monitores y pantallas de MacBook, garantizando un rendimiento cromático consistente y fiable. Este software también permite programar calibraciones periódicas en la mayoría de los principales calibradores del mercado, incluidos ProArt CaliContrO MCA02, X-Rite, Calibrite, Datacolor, Klein y Colorimetry Research.

Para entornos profesionales con múltiples pantallas, ProArt Color Center ofrece una solución online diseñada para gestionar la precisión del color de múltiples monitores ProArt con soporte de calibración por hardware. Esta herramienta permite consultar el historial de ajustes de color, la fecha recomendada para la próxima calibración y programar sesiones simultáneas en varios monitores, incluso si utilizan parámetros de color diferentes o se encuentran en ubicaciones distintas.

Los monitores ProArt también se integran de forma fluida con software profesional de calibración de terceros, comoCalman y Light Illusion ColourSpace CMS, al mismo tiempo que permiten escribir los parámetros de color directamente, simplificando y acelerando así todo el proceso.

Un centro potente de conectividad

Los monitores ProArt ofrecen una amplia variedad de opciones de conectividad, incluyendo USB-C, HDMIyDisplayPort con soporte para conexión en cadena. Asimismo, para una mayor comodidad, pueden funcionar como un concentrador USB, permitiendo que los dispositivos conectados a los puertos USB accedan a otros periféricos sin necesidad de una estación de acoplamiento. La función Auto KVM integrada facilita trabajar con dos MacBooks o PCs al mismo tiempo, controlando ambos equipos desde un único teclado y ratón conectados al hub USB del monitor.

Comodidad visual durante todo el día

Cada monitor ProArt incorpora un soporte ergonómico que permite ajustar fácilmente la inclinación, el giro y la altura para una visualización cómoda. La función de liberación rápida también facilita fijar el dispositivo en soportes VESA sin necesidad de tornillos.

Las tecnologías Flicker-Free y Low Blue Light, certificadas por TÜV Rheinland, reducen el parpadeo de la pantalla para minimizar la fatiga ocular incluso tras largas horas frente al monitor, mientras que el filtro Low Blue Light puede ajustarse del 0 al 100% directamente desde el menú OSD, protegiendo la vista de la luz azul nociva.

Suscripción gratuita a Adobe Creative Cloud

ASUS colabora con Adobe® para potenciar los flujos de trabajo creativos con la reconocida suite de aplicaciones y servicios Creative Cloud®. Cada monitor ProArt adquirido en regiones seleccionadas incluye una suscripción gratuita de tres meses a Adobe Creative Cloud (Lightroom®, Photoshop®, Premiere Pro®, Illustrator® y más), al plan de Fotografía (Lightroom y Photoshop con 1 TB de almacenamiento en la nube), Adobe Substance 3D, Adobe Stock y Acrobat® Standard (valor total de 803,85 USD).

Los planes se canjean por separado y su duración comienza al activar cada plan, ofreciendo a los usuarios la flexibilidad que mejor se adapte a su flujo creativo. La suscripción puede aplicarse a una cuenta nueva o existente y canjearse a través del sitio de registro. Cada cliente solo puede canjear una vez las suscripciones de 3 meses y 1 mes. El periodo de canje finaliza el 31 de agosto de 2026. Para más información, visita: https://es.asus.click/ASUSACC