Razer lanza el teclado Reclusa Mini 65%

Razer™, la marca global líder en estilo de vida para gaming, anunció en el día de hoy el nuevo teclado Razer Reclusa Mini 65%, un teclado gaming inalámbrico con switches magnéticos intercambiables (hot-swap), pensado para entusiastas que prestan atención a cómo suena, se siente y rinde cada tecla.

Basado en la filosofía “Tu teclado. Tus reglas”, el Reclusa Mini 65% combina la precisión de los interruptores magnéticos, una acústica refinada y amplias posibilidades de personalización en un formato compacto que resulta gratificante desde la primera pulsación.

El Razer Reclusa Mini 65% se incorpora a la gama Reclusa con switches magnéticos de efecto Hall, accionamiento ajustable, función Rapid Trigger y conectividad trimodal, pensado para los jugadores que desean un mayor control sobre la respuesta de cada tecla.

“Hemos creado la línea Reclusa para los entusiastas que consideran su teclado algo personal”, afirmó Barrie Ooi, director de la división de juegos para PC de Razer. “Con el Reclusa Mini 65%, incorporamos la tecnología de interruptores magnéticos a la experiencia Reclusa, manteniéndonos fieles a los elementos que hacen única a esta gama: una excelente experiencia desde el primer momento, una acústica gratificante, una sensación de escritura placentera y la libertad de personalizar el teclado mediante interruptores magnéticos intercambiables en caliente y teclas sustituibles”.

Sonido ajustado. Sensación sólida.

El sonido y la sensación son lo primero. El Reclusa Mini 65% destaca desde la primera pulsación: ofrece un sonido pleno, nítido y con un marcado “clic”, además de una sensación de tope suave y agradable, sin necesidad de realizar modificaciones.

Los switches magnéticos Razer™ Hall Effect definen la experiencia táctil, mientras que una lámina de espuma IXPE, una placa de PPS, estabilizadores lubricados y un sistema de amortiguación de silicona de doble capa aportan mayor cuerpo al sonido y reducen la resonancia de la carcasa. El resultado es un teclado que sigue siendo un placer de usar, incluso durante largas sesiones de juego o escritura.

Respuesta rápida. Control total.

El Reclusa Mini 65% pone el control de cada pulsación en manos del jugador. Gracias a los switches magnéticos Hall Effect de Razer, ofrece una experiencia de escritura fluida y con gran capacidad de respuesta; además, permite ajustar el punto de actuación desde 0,1 mm hasta 4,0 mm, lo que permite a los usuarios personalizar cada tecla según su propio estilo. Configúralo para que sea ligero y rápido en juegos competitivos, o con un recorrido más profundo y deliberado para escribir.

La función “Rapid Trigger” permite realizar pulsaciones repetidas con mayor rapidez, mientras que el control avanzado de entrada, que incluye Razer™ Snap Tap, Razer™ Snap Flex y la prioridad de doble pulsación (Dual-Keypress Priority), ofrece una precisión superior en situaciones de juego trepidantes. El teclado cuenta con seis perfiles integrados que permiten guardar cada configuración directamente en el dispositivo.

Velocidad por cable. Libertad inalámbrica.

Listo para usar en cuanto se conecta, y preparado para adaptarse a las necesidades del usuario. Su conectividad de tres modos permite elegir la forma de conexión: jugar con baja latencia mediante la tecnología inalámbrica Razer™ HyperSpeed ​​(2,4 GHz), alternar entre un máximo de tres dispositivos a través de Bluetooth, o utilizar una conexión por cable USB tipo C para alcanzar una tasa de sondeo (polling rate) real de 8000 Hz.

El dial multifunción pone los controles esenciales al alcance de la mano, permitiendo realizar ajustes rápidos sin interrumpir la partida. Es posible modificar el brillo, el volumen y otros parámetros sin perder el ritmo, lo que permite configurar el teclado según la forma en que cada usuario juega, trabaja o crea.

Intercambia libremente. Hazlo tuyo.

El Reclusa Mini 65% está diseñado para ser personalizado. Las preferencias cambian, al igual que la forma en que los jugadores juegan y escriben. Su PCB con capacidad de sustitución en caliente (hot-swap) permite cambiar fácilmente los switches magnéticos por otros de tu elección para ajustar la sensación al pulsar; además, la herramienta 2 en 1 incluida, que sirve tanto para extraer teclas como interruptores, hace que el proceso sea muy sencillo.

Los LED orientados hacia el sur garantizan la compatibilidad con una mayor variedad de teclas para entusiastas, sin renunciar a la iluminación RGB. Por su parte, las teclas de ABS de doble inyección (doubleshot) presentan un diseño tricolor que se mantiene nítido y resistente al desgaste. Gracias a la iluminación Razer Chroma™ RGB, configurable tecla por tecla con 16,8 millones de colores, los jugadores pueden adaptar cada tecla a su configuración o estado de ánimo, otorgando al teclado una identidad única desde el primer día.

Un teclado con cero concesiones.

Sonido optimizado. Tacto sólido: Switches magnéticos Hall Effect de Razer para una mejor sensación, espuma IXPE para un sonido más rotundo, además de una placa de PPS, estabilizadores lubricados y un sistema de amortiguación de silicona de doble capa.

Switches magnéticos Hall Effect de Razer para una mejor sensación, espuma IXPE para un sonido más rotundo, además de una placa de PPS, estabilizadores lubricados y un sistema de amortiguación de silicona de doble capa. Respuesta rápida. Control total: Gatillo de respuesta rápida, accionamiento ajustable de 0,1 a 4,0 mm y control de entrada avanzado.

Gatillo de respuesta rápida, accionamiento ajustable de 0,1 a 4,0 mm y control de entrada avanzado. Velocidad por cable. Libertad inalámbrica: Razer HyperSpeed ​​Wireless, Bluetooth y conexión por cable, con una tasa de sondeo real de 8000 Hz en modo cableado.

Razer HyperSpeed ​​Wireless, Bluetooth y conexión por cable, con una tasa de sondeo real de 8000 Hz en modo cableado. Intercambia libremente. Hazlo tuyo: PCB con capacidad de sustitución en caliente (hot-swap), teclas de ABS de doble inyección y retroiluminación Razer Chroma RGB por tecla mediante LED orientados hacia el sur.

Reclusa. Mucho más que un teclado.

El Reclusa Mini 65% representa el siguiente paso en la evolución de la línea Reclusa.

Tras el Reclusa X Mini 65%, el Reclusa Mini 65% amplía la gama incorporando tecnología de switches magnéticos y conectividad inalámbrica, al tiempo que conserva los rasgos distintivos de la serie: una acústica satisfactoria, una experiencia de escritura gratificante y amplias posibilidades de personalización.

Ya sea que se utilice tal cual viene de fábrica o que se transforme con el tiempo, ofrece a los entusiastas la libertad de crear un teclado que sea, inequívocamente, suyo.

Para más información sobre el Razer Reclusa Mini 65%, visite la web: https://rzr.to/reclusa-mini-65.