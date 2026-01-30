Cómo usar la app Ruido en watchOS 26

La aplicación Ruido en watchOS 26 es una función de salud diseñada para ayudar a proteger tu audición. Ayuda a los usuarios a entender los niveles de sonido en entornos como conciertos y eventos deportivos que podrían afectar negativamente a su oído.

A medida que cambian los niveles de sonido, el medidor de decibelios de la aplicación se mueve en tiempo real. El reloj puede enviar una notificación si el nivel de decibelios alcanza los 90 decibelios, lo que puede comenzar a afectar la audición después de cuatro horas por semana de exposición a este nivel, según la Organización Mundial de la Salud.

Por defecto, el Apple Watch te avisará cuando el nivel de sonido promedio durante un período de tres minutos alcance o supere los 90 decibelios. Cuando eso suceda, sentirás un suave zumbido en tu muñeca y aparecerá una alerta en la pantalla del reloj. Puedes tocar la notificación para abrir la aplicación Ruido para obtener más detalles.

Para configurar la aplicación Ruido:

Abre la aplicación Ruido (su icono parece una oreja) en tu Apple Watch. Toca Activar para que se inicie la supervisión. Para medir el ruido ambiental que te rodea, abre la aplicación Ruido o usa la complicación Ruido.

Para recibir notificaciones de ruido:

Abre la aplicación Ajustes en tu Apple Watch. Ve a Ruido > Notificaciones de ruido y, a continuación, elige una configuración.

También puedes abrir la aplicación Watch en tu iPhone, tocar Mi reloj y luego ir a Ruido > Umbral de ruido.

Para desactivar la medición de ruido:

Abre la aplicación Ajustes en tu Apple Watch. Ve a Ruido > Mediciones de sonido ambiental y desactívalas.

También puedes abrir la aplicación Apple Watch en tu iPhone, tocar Mi reloj, tocar Ruido y luego desactivar Mediciones de sonido ambiental.