Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
© Copyright 2020 Faq-mac.
macOS

Cómo hacer que las barras de scroll estén siempre visibles

14 enero, 20261 Minutos de lectura

Con la progresiva preferencia de Apple por el interfaz plano (ellos lo llaman minimalista), sin colores que indiquen acciones, y los múltiples fallos de usabilidad de Liquid Glass, las dificultades para averiguar dónde hacer clic para poder desplazarte en una página (lo que en inglés se llama scroll) se ha hecho más importante que nunca -si valoras tu tiempo y tu productividad, claro.

Afortunadamente Apple sigue conservando la opción de evitar que se vuelvan invisibles cuando la página o documento está «quieto/a» y es sencillo hacer que siempre están a la vista.

Para hacerlo solo tienes que abrir Ajustes del sistema > Aspecto > y en la parte de abajo del panel encontrarás las dos opciones de comportamiento de las barras de desplazamiento: Su visibilidad o no, y qué hacer cuando hagas clic en una.

Selecciona lo que más te convenga y ya lo tendrás.

Faq-mac: Cuando las tengas siempre a la vista te darás cuenta de la cantidad de tiempo que perdías cada día intentando adivinar dónde hacer clic para que se mostraran.

Artículo anterior Una guía paso a paso para crear aplicaciones web con YouWare
Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

Deja una respuesta

Artículos relacionados

iOS 26iPadiPad minimacOS

Cómo convertir correos electrónicos, páginas web y notas en recordatorios

8 enero, 2026
Big SurmacOSmacOS 27macOS SonomamacOS VenturaMontereySequoiaTahoe 26

Cuando Time Machine no puede hacer la copia de seguridad por un problema con un «log»

8 enero, 2026
macOSTutoriales

El protocolo de archivos de Apple (AFP) pronto desaparecerá por completo de macOS

30 diciembre, 2025
macOS

Cómo utilizar los escritorios dinámicos en macOS 26 Tahoe

23 diciembre, 2025