Cómo hacer que las barras de scroll estén siempre visibles

Con la progresiva preferencia de Apple por el interfaz plano (ellos lo llaman minimalista), sin colores que indiquen acciones, y los múltiples fallos de usabilidad de Liquid Glass, las dificultades para averiguar dónde hacer clic para poder desplazarte en una página (lo que en inglés se llama scroll) se ha hecho más importante que nunca -si valoras tu tiempo y tu productividad, claro.

Afortunadamente Apple sigue conservando la opción de evitar que se vuelvan invisibles cuando la página o documento está «quieto/a» y es sencillo hacer que siempre están a la vista.

Para hacerlo solo tienes que abrir Ajustes del sistema > Aspecto > y en la parte de abajo del panel encontrarás las dos opciones de comportamiento de las barras de desplazamiento: Su visibilidad o no, y qué hacer cuando hagas clic en una.

Selecciona lo que más te convenga y ya lo tendrás.

Faq-mac: Cuando las tengas siempre a la vista te darás cuenta de la cantidad de tiempo que perdías cada día intentando adivinar dónde hacer clic para que se mostraran.