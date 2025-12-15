Ya puedes crear Youtube Shorts desde la app móvil de Adobe Premiere

Adobe ha anunciado una nueva alianza con YouTube para unir las herramientas de edición de vídeo líderes del sector de Adobe Premiere con el enorme alcance de YouTube Shorts y así acelerar la creación de contenido para todos los creadores y hacer que sea más fácil y rápido producir y compartir Shorts. A partir de hoy, ya está disponible el nuevo espacio «Crear para YouTube Shorts» en la aplicación Premiere para móviles.
- Esta asociación contribuirá a impulsar la próxima ola de crecimiento de la economía de los creadores, un espacio que está evolucionando rápidamente a medida que «creador» sigue encabezando la lista de carreras soñadas de la generación Z y la generación Alpha.
- La nueva alianza introducirá un espacio de creación de contenido totalmente nuevo, diseñado específicamente para ayudar a los creadores a aumentar su audiencia y crear contenido increíble para YouTube Shorts, una plataforma de vídeo clave elegida por decenas de millones de creadores que impulsan el engagement, el descubrimiento y el crecimiento de sus canales y audiencias.
- El nuevo espacio de creación de contenido se llama Crear para Youtube Shorts, un nuevo espacio dedicado a la creación de contenido dentro de la aplicación móvil gratuita Premiere, que ofrece a los creadores las herramientas de edición de vídeo líderes de Adobe, impulsadas por inteligencia artificial, directamente a los YouTubers de todo el mundo.
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.