AirPods

Traducción en tiempo real para AirPods ya disponible en la UE

15 diciembre, 20251 Minutos de lectura

Traducción en Tiempo Real para los AirPods ya está disponible en la UE con iOS 26.2 haciendo que hablar cara a cara será más sencillo aunque los usuarios no hablen el mismo idioma.

Esta util prestación potenciada por el audio computacional avanzado y Apple Intelligence, ayuda a las personas a comunicarse de forma sencilla y sin usar las manos, ya sea en un viaje a otro país, colaborando en el trabajo o en clase, o simplemente conversando con sus seres queridos.

Traducción en Tiempo Real para los AirPods está disponible en inglés, francés, alemán, portugués, español, italiano, chino (simplificado y mandarín tradicional), japonés y coreano al usar unos AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 o AirPods 4 con cancelación activa de ruido enlazados con un iPhone con Apple Intelligence activado y el software actualizado a iOS 26.2. Los usuarios también pueden descargar idiomas para traducir los contenidos directamente en el dispositivo sin conexión a internet.

