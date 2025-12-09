‘Tyler, The Creator’, Artista del año de Apple Music

Se me había pasado publicar esto, y es bueno que quede para el registro: Apple ha anunciado que Tyler, The Creator ha sido nombrado Artista del Año de Apple Music en 2025 por su «impacto sobresaliente tanto en la música como en la cultura».

Apple dice que Tyler ha tenido su mejor año en Apple Music, con fans de todo el mundo registrando más de 75 millones de horas de tiempo de escucha entre noviembre de 2024 y octubre de 2025. Su álbum «DON’T TAP THE GLASS» encabezó las listas de Apple Music.

«A todos los que escuchan mi música, gracias», dijo Tyler. «Te aprecio mucho. Este año, para mi carrera, fue el más grande hasta ahora. Para ser el artista del año de Apple Music de este año, es una locura. Agradezco el amor. Agradezco el reconocimiento. Significa mucho para mí, especialmente por la música y las cosas que hago. Por favor, sigan apoyando a las personas que están un poco fuera de la caja por cómo hacen las cosas; significa mucho para nosotros».