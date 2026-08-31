Cuando llega noviembre, se despierta un interés especial en los usuarios de todo el mundo que quieren equiparse con dispositivos personales para las festividades de fin de año. La temporada más grande del año es el Black Friday y junto a ella surge una duda inevitable: ¿cuál es la mejor forma de ahorrar dinero?

¿Dónde comprar un iPhone en Black Friday?

Para comprar un iPhone en Black Friday con garantías y los mayores descuentos de la temporada, la mejor opción son los distribuidores especializados en tecnología reacondicionada y comercio electrónico, donde se pueden encontrar modelos de alta gama a precios muy reducidos.

Planificar las compras con antelación será fundamental para evitar compras impulsivas y sacar el máximo provecho de los descuentos disponibles en el mercado actual. Por ejemplo, en el caso de querer adquirir un iPhone durante el Black Friday, Back Market pone a disposición de los usuarios una lista de ofertas en dispositivos reacondicionados.

¿Cuál es la fecha exacta del Black Friday y el Cyber Monday?

Este año, la cita comercial será celebrada de forma oficial el 27 de noviembre de 2026, justamente después del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Como ya ha ocurrido anteriormente, los descuentos masivos no terminan la noche del viernes, sino que continúan de manera ininterrumpida durante el fin de semana hasta el Cyber Monday del 30 de noviembre de 2026, un evento que prioriza las compras a través de internet y plataformas online.

¿Cuánto dura realmente la temporada de ofertas?

Aunque la fecha señalada indica un punto de inicio para la locura consumista, la verdad es que el calendario ha cambiado en los últimos años. Las rebajas ya no aparecen únicamente un solo día ni en un solo fin de semana.

La mayoría de las marcas de plataformas de eCommerce adelantan sus ofertas desde principios de noviembre, inaugurando el mes del Black Friday. Esto permite que los usuarios comparen precios sin estrés, algo que sí ocurre en las últimas horas de los días de descuentos.

¿Dónde encontrar las mejores ofertas en tecnología reacondicionada?

Durante el Black Friday, los usuarios quieren alternativas que combinen responsabilidad ambiental con precios competitivos. De hecho, el 94% de los españoles indica que no está de acuerdo con la obsolescencia programada y que prefiere apostar por productos más duraderos.

En noviembre de 2026, Back Market ofrecerá iPhones reacondicionados, iPads, MacBooks y teléfonos Samsung Galaxy, que han sido objeto de procesos de reacondicionamiento de primera categoría; cuentan con 2 años de garantía comercial y superan una inspección de calidad de más de 100 puntos. Asimismo, los interesados en renovar sus dispositivos móviles pueden consultar las opciones disponibles de iPhone Black Friday para dar con modelos que se adapten a sus necesidades, cuidando el presupuesto.

Consejos para hacer una compra inteligente en el Black Friday

Los expertos en consumo masivo recomiendan hacer una lista previa de las necesidades de cada persona y establecer un presupuesto estricto antes de que lleguen las rebajas de noviembre. Como lo indica la filosofía de consumo circular, adquirir equipos reacondicionados es una decisión inteligente para el bolsillo y clave para mantener la salud del planeta, a la vez que se accede a tecnología avanzada de forma responsable.

Hacer la comparación de precios con semanas o meses de anticipación y comprobar las políticas de devolución de cada tienda online garantizará una experiencia plenamente satisfactoria y que no genere sorpresas desagradables una vez que el producto ha llegado a casa.