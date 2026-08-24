eSIM en el iPhone: cómo funciona, cómo se activa y por qué Apple apuesta todo a ella

Apple lleva desde 2018 preparando el terreno, pero el movimiento definitivo llegó con el iPhone 14: en Estados Unidos, Apple eliminó la bandeja de la tarjeta SIM y pasó a vender iPhones exclusivamente con eSIM. Europa todavía conserva el hueco físico, aunque nadie en el sector duda de hacia dónde va la cosa. Merece la pena entender bien la tecnología, porque para el usuario de iPhone tiene más ventajas de las que parece a primera vista.

Qué es exactamente una eSIM

La eSIM (embedded SIM, o eUICC en la nomenclatura técnica) es un chip soldado a la placa del iPhone que cumple la misma función que la clásica tarjeta SIM de plástico. La diferencia es que no se inserta nada: se descarga un perfil digital del operador, normalmente escaneando un código QR, y el iPhone lo trata exactamente igual que una SIM física. Misma red, mismo número, misma seguridad.

La ventaja técnica que Apple aprovecha: un solo chip puede almacenar varios perfiles a la vez. Un iPhone actual guarda ocho o más eSIM instaladas y mantiene dos activas simultáneamente, lo que resuelve de un plumazo el eterno deseo del doble SIM sin necesidad de una segunda bandeja.

Qué iPhone admite eSIM

La compatibilidad de los modelos de iPhone con eSIM arranca en el iPhone XS, el iPhone XS Max y el XR (2018) y llega hasta los modelos actuales. Del iPhone 14 en adelante, los modelos vendidos en Estados Unidos son solo eSIM, sin bandeja física. Para comprobar si tu dispositivo lo admite basta con ir a Ajustes, Datos móviles y buscar la opción «Añadir eSIM» o «Añadir plan de datos móviles». Otro truco rápido: marcar *#06# muestra, además de la IMEI, un número EID, que es el identificador del chip eSIM.

Requisito importante: el iPhone debe estar libre. Un equipo bloqueado por operadora no acepta perfiles de terceros, algo que conviene verificar antes de comprar un plan para un viaje.

Cómo se activa una eSIM en el iPhone, paso a paso

Activar una eSIM en el iPhone es de los pocos procesos que Apple ha dejado realmente simples, y las instrucciones caben en cuatro pasos:

1. Con el iPhone conectado a wifi, abre Ajustes y entra en Datos móviles.

2. Pulsa «Añadir eSIM». Aparecerán dos opciones: transferir una eSIM desde otro iPhone cercano o usar un código QR.

3. Escanea el código QR que te ha enviado el operador o el proveedor de eSIM. El perfil se descarga en menos de un minuto.

4. Asigna la etiqueta a cada línea (por ejemplo, «Principal» y «Viaje») y decide cuál usará los datos móviles y cuál las llamadas.

Desde iOS 16, Apple añadió además la transferencia directa entre iPhones por Bluetooth: al cambiar de terminal, la eSIM salta de un dispositivo a otro sin pasar por la tienda del operador. La función depende de que la operadora la soporte, pero las grandes españolas ya lo hacen.

El caso de uso que engancha: viajar sin roaming

Donde la eSIM del iPhone brilla de verdad es fuera de España. Fuera de la Unión Europea, los paquetes de itinerancia de las operadoras cuestan entre 6 y 15 euros al día. La alternativa tradicional, comprar una SIM local al aterrizar, obliga a hacer cola, registrar el pasaporte y quedarse sin el número propio durante el viaje.

Con una eSIM de viaje el planteamiento cambia: se compra el plan de datos online antes de salir, se instala en casa con wifi y, al aterrizar, el iPhone se conecta solo a la red local. La SIM española (física o eSIM) sigue activa para llamadas y SMS del banco, mientras la segunda línea gestiona los datos. Los precios rondan los 8 a 20 euros por varios gigas, frente a los más de 100 euros que puede costar el roaming en un viaje de dos semanas.

Para destinos concretos, la diferencia es aún más llamativa. Japón es el ejemplo clásico: conseguir una SIM local siendo turista es un pequeño laberinto administrativo, mientras que una eSIM para Japón se activa en dos minutos desde el sofá de casa y funciona en cuanto se pisa Narita.

Dos ajustes que conviene tocar antes de viajar

El primero: en Ajustes, Datos móviles, selecciona la eSIM de viaje como línea de datos y activa la itinerancia de datos solo para ella. Es el paso que más se olvida y el que provoca la típica sensación de «no me funciona».

El segundo: desactiva los datos móviles de tu línea española. Así te aseguras de que ninguna app tira de la línea equivocada y aparece un cargo de roaming en la factura del mes siguiente.

Seguridad: un punto a favor poco comentado

Frente a la tarjeta física, la eSIM tiene una ventaja que interesa a cualquiera que haya perdido un teléfono: no se puede extraer. Un iPhone robado con SIM de plástico se puede vaciar sacando la tarjeta; con eSIM, el perfil queda ligado al dispositivo y puede bloquearse en remoto. Las claves de autenticación viven en el elemento seguro del chip y nunca salen en claro, ni siquiera durante la descarga del perfil, que va cifrada de extremo a extremo según el estándar de la GSMA.

Modelos de iPhone compatibles con eSIM

La lista de modelos de iPhone compatibles con eSIM es larga y cubre prácticamente todo lo vendido desde 2018: iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, la serie 11, la 12, la 13, la 14, la 15 y los modelos posteriores, además del iPhone SE de segunda generación en adelante. También la admiten el iPad Pro, el iPad Air y el iPad mini con datos móviles, y el Apple Watch con conectividad propia.

Hay dos excepciones geográficas que conviene conocer: los iPhone vendidos en China continental no incorporan eSIM, y los de Hong Kong y Macao la ofrecen solo en algunos modelos. Si compraste el dispositivo fuera de Europa, comprueba la información en los ajustes antes de contratar un plan.

Preguntas rápidas sobre la eSIM en el iPhone

¿Puedo activar una eSIM sin código QR? Sí. Muchos operadores permiten activar la eSIM desde su propia app, y algunos proveedores envían las instrucciones por correo electrónico con un enlace de activación directa. El código QR sigue siendo el método más extendido porque no depende de instalar nada.

¿Conservo mi número de teléfono al pasar de tarjeta SIM física a eSIM? Sí. Es una migración de perfil, no un cambio de línea: tu operador emite la eSIM con el mismo número de teléfono y la tarjeta SIM física deja de funcionar en cuanto se activa la nueva.

¿Qué pasa si el iPhone se queda sin batería o lo reinicio? Nada. El perfil está guardado en el chip del dispositivo, no en la memoria volátil. Al encender el teléfono, la línea vuelve a registrarse en la red automáticamente.

¿Puedo tener eSIM de dos operadores a la vez? Sí, y es uno de los usos más prácticos: una línea personal y otra de trabajo, o la habitual más una eSIM de viaje. El iPhone permite decidir qué línea usa datos, cuál llama por defecto y qué número aparece en cada contacto.

Lo que aún genera dudas

No todo es perfecto. La gestión de perfiles al cambiar de terminal sigue dependiendo del operador, y algunas compañías pequeñas todavía cobran por reemitir una eSIM. Al vender un iPhone conviene acordarse de borrar los perfiles instalados desde Ajustes. Y quien viaje a países con cobertura irregular hará bien en comprobar a qué red local se conecta el plan antes de pagarlo.

Son detalles de transición, no defectos de diseño. La dirección está clara: la bandeja SIM sigue el camino del conector de auriculares, y en unos años explicar qué era una tarjeta de plástico con un chip dorado sonará tan antiguo como explicar qué era un disquete.