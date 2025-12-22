Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
Mapas

Mapas de Apple ya no tiene Flyover

22 diciembre, 20251 Minutos de lectura

Apple Maps ya no tiene la función Flyover que proporciona a los usuarios recorridos automatizados por puntos de referencia notables en las principales ciudades. La opción Flyover parece haber sido eliminada con el lanzamiento de iOS 26 pero nadie los había echado de menos.

Los recorridos por la ciudad de Flyover se introdujeron en 2014 con iOS 8 y OS X Yosemite, utilizando imágenes de Flyover para generar un recorrido aéreo. La mayoría de las ciudades con imágenes de Flyover admitían la función de recorrido, pero es posible que no se utilice con frecuencia, ya que Apple ha podido suprimirla sin que nadie se entere.

Apple utiliza imágenes recopiladas con pequeños aviones de grado militar que crearon mapas detallados de edificios desde arriba para Flyover. La función no está disponible en algunas áreas debido a problemas de privacidad y seguridad.

Los recorridos por la ciudad de Flyover solían ser accesibles tocando el icono de Flyover al buscar una ciudad, pero esa opción ahora se ha eliminado.

Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

