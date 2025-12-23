iOS 26.3 permitirá a dispositivos de terceros un emparejamiento similar a los AirPods (en la UE)

La Comisión Europea elogió hoy los cambios de interoperabilidad que Apple está introduciendo en iOS 26.3, una vez más, atribuyendo a la Ley de Mercados Digitales (DMA) por traer «nuevas oportunidades» a los usuarios y desarrolladores europeos.

La Ley de Mercados Digitales requiere que Apple proporcione a accesorios de terceros las mismas capacidades y acceso a las características del dispositivo que los propios productos de Apple, como los AirPods. En iOS 26.3, los fabricantes de dispositivos portátiles de la UE ahora pueden probar el emparejamiento de proximidad y las notificaciones mejoradas.

Estas son las nuevas capacidades que Apple está añadiendo:

Emparejamiento de proximidad : dispositivos como los auriculares podrán emparejarse con un dispositivo iOS de una manera similar a los AirPods acercando el accesorio a un iPhone o iPad para iniciar un proceso de emparejamiento simple con un solo toque. El emparejamiento de dispositivos de terceros ya no requerirá varios pasos.

: dispositivos como los auriculares podrán emparejarse con un dispositivo iOS de una manera similar a los AirPods acercando el accesorio a un iPhone o iPad para iniciar un proceso de emparejamiento simple con un solo toque. El emparejamiento de dispositivos de terceros ya no requerirá varios pasos. Notificaciones – Los accesorios de terceros como los relojes inteligentes podrán recibir notificaciones del iPhone. Los usuarios podrán ver y reaccionar a las notificaciones entrantes, que es una funcionalidad normalmente limitada al Apple Watch. Las notificaciones solo se pueden reenviar a un dispositivo conectado a la vez, y al activar las notificaciones para un dispositivo de terceros se desactivan las notificaciones para un Apple Watch.

La Comisión Europea dice que los desarrolladores pueden probar televisores, relojes inteligentes y auriculares de terceros con las nuevas características de iOS 26.3, con la funcionalidad que estará «totalmente disponible en Europa» en 2026.