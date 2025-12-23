Italia multa a Apple por permitir a los usuarios proteger su privacidad

La Autoridad de Competencia de Italia (AGCM) ha impuesto una multa de 98,6 millones de euros a Apple por su función de transparencia de seguimiento de aplicaciones.

Desde el lanzamiento de iOS 14.5 en abril de 2021, Apple ha requerido que las aplicaciones soliciten permiso antes de rastrear la actividad de un usuario en otras aplicaciones y sitios web para publicidad personalizada, como parte de una función llamada App Tracking Transparency. Si un usuario selecciona la opción «Pedir a la aplicación que no rastree», la aplicación no puede acceder al identificador de publicidad del dispositivo.

En un comunicado de prensa y un resumen ejecutivo, la AGCM dice que las reglas de transparencia de seguimiento de aplicaciones son «desproporcionadas» y «perjudiciales» para los desarrolladores y anunciantes de aplicaciones. En última instancia, aduce que Apple abusó de su posición dominante en el mercado de la UE.

Sin duda este es un grave error en la defensa de Apple, porque si no han conseguido hacer comprender a la Autoridad que esto es en beneficio de los ciudadanos y que lo ilógico es que te rastreen sin que lo sepas, es que la defensa no estaba bien preparada.

El regulador no tiene problemas con la implementación de políticas de Apple diseñadas para fortalecer la privacidad y la seguridad de los usuarios, pero dijo que la función de transparencia de seguimiento de aplicaciones es «excesivamente onerosa para los desarrolladores».

Específicamente, los usuarios de iPhone y iPad en la UE se presentan tanto con la transparencia de seguimiento de aplicaciones como con indicaciones de permiso relacionadas con el RGPD en las aplicaciones, y la AGCM encontró que este requisito de «doble consentimiento» es perjudicial para los desarrolladores y anunciantes de aplicaciones.

«Apple podría haber logrado el mismo nivel de protección de la privacidad para sus usuarios a través de medios menos restrictivos de la competencia», dijo la AGCM. «Esto habría evitado la imposición unilateral de cargas adicionales a los desarrolladores externos, evitando así las solicitudes de doble consentimiento mencionadas anteriormente con fines publicitarios».

El regulador también descubrió que las reglas de transparencia de seguimiento de aplicaciones parecen capaces de generar beneficios financieros para Apple, a pesar de que la función también se aplica a sus propias aplicaciones. La única razón por la que las aplicaciones de Apple no muestran un mensaje de transparencia de seguimiento de aplicaciones es porque Apple no rastrea la actividad del usuario en otras aplicaciones y sitios web.

En una declaración compartida con varios medios de comunicación, Apple dijo que apelará la decisión, y promocionó los beneficios de privacidad de la transparencia de seguimiento de aplicaciones.