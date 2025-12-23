Cómo utilizar los escritorios dinámicos en macOS 26 Tahoe

Los escritorios dinámicos de macOS son una opción que permite usar fondos de escritorio que cambian automáticamente para que coincidan con la hora del día en tu ubicación. Así es como se habilitan:

Abre Ajustes del sistema y haz clic en Fondo de pantalla

° La primera colección es la de Fondos de pantalla dinámicos. Selecciona el que más te guste, o prueba varios para encontrarlo

° Si no sabes muy bien qué quieres, selecciona una categoría entre las varias que hay: Paisajes urbanos, vistas aéreas, tierra, bajo el agua, etc.

° Selecciona la opción dinámica: haz clic en la miniatura del fondo de pantalla que desee, luego usa el menú desplegable (a menudo encima de las miniaturas) para elegir Dinámico, no una versión estática Claro u Oscuro.