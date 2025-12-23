Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
© Copyright 2020 Faq-mac.
macOS

Cómo utilizar los escritorios dinámicos en macOS 26 Tahoe

23 diciembre, 20251 Minutos de lectura

Los escritorios dinámicos de macOS son una opción que permite usar fondos de escritorio que cambian automáticamente para que coincidan con la hora del día en tu ubicación. Así es como se habilitan:

Abre Ajustes del sistema y haz clic en Fondo de pantalla

° La primera colección es la de Fondos de pantalla dinámicos. Selecciona el que más te guste, o prueba varios para encontrarlo

° Si no sabes muy bien qué quieres, selecciona una categoría entre las varias que hay: Paisajes urbanos, vistas aéreas, tierra, bajo el agua, etc.

° Selecciona la opción dinámica: haz clic en la miniatura del fondo de pantalla que desee, luego usa el menú desplegable (a menudo encima de las miniaturas) para elegir Dinámico, no una versión estática Claro u Oscuro.

Artículo anterior iOS 26.3 permitirá a dispositivos de terceros un emparejamiento similar a los AirPods (en la UE)
Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

Deja una respuesta

Artículos relacionados

macOSTahoe 26

Como localizar el puntero en la pantalla del Mac

23 diciembre, 2025
macOS

‘DigitStealer’ es un «infostealer» para macOS que roba datos digitales

20 noviembre, 2025
macOS

Cómo activar o desactivar ventanas emergentes en macOS 26 Tahoe

5 noviembre, 2025
macOSSoftware

Descubre Moonlock de MacPaw (también en Setapp)

3 noviembre, 2025