Cómo aprender a usar las teclas modificadoras en un ordenador Apple

Montserrat nos escribe: Buenas tardes, hace pocos dias he comprado un Mackbook Air y tengo problemas con el funcionamiento del teclado, pues no se como hacer con las teclas que tienen más de un signo.

¿Pueden indicarme como hacerlo?

Montserrat, nuestra solidaridad por estos momentos de confusión y frustración en el inicio de una nueva tecnología (que se parece a otras pero no es igual). Como suponemos que no serás la única a la que le pase, te lo vamos a contar.

Por suerte es muy fácil y no requiere conocimientos técnicos.

Las teclas modificadoras

Las teclas que tienen varios símbolos, se pueden usar con lo que se llaman «teclas modificadoras», que hacen exactamente lo que su nombre indica: cambian lo que producen al presionar la tecla. Normalmente son la tecla Comando, la tecla Opción y la tecla Control, que encuentras a ambos lados de la barra espaciadora.

También podríamos incluir, puesto que estás un portátil, la tecla Fn, que te permite acceder a las funciones o a los símbolos de brillo, volumen, etc.

Por ejemplo, el número 3 tiene en su misma tecla el punto gordo (o Bolito) y la almohadilla. Si mantienes presionada la tecla Opción y luego pulsas el 3, escribirás # y si presionas Opción y Mayúsculas y el 3 escribirás •

El visor de teclado

Así expresado, aprender las teclas modificadoras puede ser un poco jaleo, por eso Apple ha proporcionado la opción de tener un teclado en la pantalla para que veas lo que ocurre cuando presionas una tecla y puedas encontrar lo que buscas (como acentos invertidos, circunflejos, etc.)

Para poder mostrar el teclado en pantalla, ve a Ajustes del sistema > Teclado (puedes usar la casilla de Buscar para escribirlo) y encuentra la sección Introducción de texto > Fuentes de entrada. Ahí haz clic sobre Editar y se abrirá una ventana flotante. En esa ventana flotante, el primer interruptor dice «Mostrar el menu teclado en la barra de menús», actívalo si no lo está.

Ahora en la barra de menús, arriba a la derecha, verás un rectángulo con las letras ES. Si haces clic sobre ellas, se desplegará un menú. Ahí tienes que seleccionar, apropiadamente, Mostrar el Visor de teclado.

Cuando lo hagas, el visor de teclado se superpondrá a todas las ventanas que tengas abiertas y cuando presiones una tecla en el teclado real, se seleccionará en el de la pantalla. Si presionas (usando el ratón) una tecla en el visor, esa letra se escribirá en el documento que tengas abierto.

De esta forma podrás ver qué ocurre cuando presionas Comando, Control, Opción etc. sin que tengas que adivinar.

Espero que te sirva, pero si te quedan dudas, deja un comentario aquí.

¡Gracias por recurrir a nosotros!