Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
© Copyright 2020 Faq-mac.
macOSTahoe 26

Como localizar el puntero en la pantalla del Mac

23 diciembre, 20251 Minutos de lectura

Si estás usando un Mac con una pantalla grande, por ejemplo, un iMac de 27 pulgadas, es fácil «perder» el cursor. Sin embargo, es fácil encontrarlo con macOS Tahoe.

Simplemente mueve el ratón o mueve el dedo en el trackpad: es lo que todos hacemos instintivamente, pero hacerlo hará que el cursor crezca en tamaño momentáneamente para que no tengas problemas para detectarlo.

Si lo haces y no ocurre nada, es posible que tengas esa opción desactivada. Para activarla, ve a Ajustes del sistema > Accesibilidad > Pantalla.

ajustes de puntero

Desciende por ese panel hasta que localices la sección Puntero. Activa el interruptor «Agitar el puntero del ratón para ubicarlo». Ya está.

Si de paso quieres mejorar la visibilidad propia del puntero, puedes hacer algo de lo siguiente. Como habrás observado, de serie el puntero del ratón es negro con borde blanco. En estos tiempos de modo oscuro, y grandes batallas de fondo negro y letra blanca, localizarlo puede ser un poco desesperante.

Mira el color de mi puntero

Yo lo que hago es darle un borde de color o cambiarle el relleno por un color (normalmente naranja) porque es raro que tenga grandes cantidades de ese color en la pantalla, así que en cuanto agito el puntero y se hace grande, es muy fácil verlo.

Artículo anterior Cómo aprender a usar las teclas modificadoras en un ordenador Apple
Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

Deja una respuesta

Artículos relacionados

macOS

Cómo utilizar los escritorios dinámicos en macOS 26 Tahoe

23 diciembre, 2025
Tahoe 26

Cómo usar la herramienta Lupa en macOS Tahoe

18 diciembre, 2025
macOS

‘DigitStealer’ es un «infostealer» para macOS que roba datos digitales

20 noviembre, 2025
macOS

Cómo activar o desactivar ventanas emergentes en macOS 26 Tahoe

5 noviembre, 2025