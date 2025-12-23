Como localizar el puntero en la pantalla del Mac

Si estás usando un Mac con una pantalla grande, por ejemplo, un iMac de 27 pulgadas, es fácil «perder» el cursor. Sin embargo, es fácil encontrarlo con macOS Tahoe.

Simplemente mueve el ratón o mueve el dedo en el trackpad: es lo que todos hacemos instintivamente, pero hacerlo hará que el cursor crezca en tamaño momentáneamente para que no tengas problemas para detectarlo.

Si lo haces y no ocurre nada, es posible que tengas esa opción desactivada. Para activarla, ve a Ajustes del sistema > Accesibilidad > Pantalla.

ajustes de puntero

Desciende por ese panel hasta que localices la sección Puntero. Activa el interruptor «Agitar el puntero del ratón para ubicarlo». Ya está.

Si de paso quieres mejorar la visibilidad propia del puntero, puedes hacer algo de lo siguiente. Como habrás observado, de serie el puntero del ratón es negro con borde blanco. En estos tiempos de modo oscuro, y grandes batallas de fondo negro y letra blanca, localizarlo puede ser un poco desesperante.

Mira el color de mi puntero

Yo lo que hago es darle un borde de color o cambiarle el relleno por un color (normalmente naranja) porque es raro que tenga grandes cantidades de ese color en la pantalla, así que en cuanto agito el puntero y se hace grande, es muy fácil verlo.