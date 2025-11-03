Usuarios de AirPods Pro 3 se quejan de ruido estático

Algunos propietarios de AirPods Pro 3 están experimentando un problema con ruido estático cuando la cancelación activa de ruido está activada pero no se reproducen medios, según se refleja en Reddit y los foros de MacRumors.

Aquellos que se ven afectados han descrito el ruido como estático, un silbido audible, ruido blanco, lluvia y un sonido similar al océano, parecido a sostener una concha en la oreja. Ha habido informes de usuarios que escuchan el sonido estático en los modos ANC, Adaptivo y Transparencia.

Del lector de MacRumors ugh:

Es muy extraño, creo que está defectuoso, ¿pero está en ambas orejas? Puedes cambiar ANC de encendido a apagado, claramente ANC está bajando las frecuencias más bajas, pero las frecuencias más altas parecen volverse MÁS FUERTES en una habitación más tranquila al encender ANC. Parece que tengo un pequeño ventilador encendido en la habitación todo el tiempo (no lo tengo).

Muy pronunciado en el mío, pero solo en modo Transparencia/Adaptivo. Y solo, o al menos mucho más pronunciado, en el correcto. No tenía ningún ruido estático con APP2. Volveré ya que tampoco me gusta mucho el nuevo perfil de sonido y son menos cómodos para mí.

De rolan2q:

Dios mío, después de una semana de propiedad, tuve que cambiar mis AirPods Pro 3. Durante un vuelo de Nueva York a Chicago, tuve un silbido/viento en mi Airpod derecho todo el tiempo. Los reinicié, los reparé, los limpié y lo mismo. Esperemos que este no sea un problema generalizado.

Algunos usuarios dicen que la estática es peor en un AirPod que en el otro, y otros sugieren que las frecuencias altas también parecen estar extrañamente amplificadas. La música mitiga el problema para algunos usuarios, pero no para otros. De EdRecde en Reddit:

Tengo el mismo problema. No es posible escuchar música a un nivel bajo de alrededor de 30 db porque la estática es demasiada. Es mi primer par de AirPods, así que no puedo compararlos, pero solo apagar los micrófonos hace que los auriculares sean silenciosos

No todas las unidades de AirPods Pro 3 parecen estar afectadas, y hay personas que parecen no tener ningún problema. Algunos usuarios también pueden ser menos sensibles a cualquier tipo de sonido estático ambiental.

Un usuario que informó del problema a Apple recibió AirPods de reemplazo, y otras personas han cambiado los AirPods Pro 3, pero experimentaron el mismo problema con el par de reemplazo.

No está claro si la estática que la gente está escuchando está relacionada con el hardware o el software, pero si es un problema de software, Apple podría abordarlo en futuras actualizaciones de firmware. La única opción para eliminar la estática por completo parece ser desactivar la Cancelación activa de ruido y la función de Transparencia, lo que se puede hacer en la aplicación Ajustes cuando se usan los AirPods.