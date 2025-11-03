Descubre Moonlock de MacPaw (también en Setapp)

MacPaw, el fabricante de CleanMyMac y Setapp, ha lanzado Moonlock, una aplicación de ciberseguridad para macOS creada para simplificar la protección para los usuarios cotidianos.

El desarrollador ucraniano anunció Moonlock el pasado 28 de octubre. La aplicación está diseñada para personas que se sienten abrumadas por la complejidad de la seguridad digital y quieren una protección directa.

Moonlock ofrece protección en tiempo real que escanea continuamente y bloquea amenazas incluso cuando la aplicación está cerrada. Para comprobaciones más profundas, el escáner de malware permite a los usuarios ejecutar análisis programados del sistema.

La aplicación incluye una VPN para una navegación más segura en Wi-Fi público. También cuenta con un inspector de red que permite a los usuarios bloquear conexiones a países específicos.

Una herramienta de protección del sistema guía a los usuarios a través de las defensas integradas de macOS. Además, Security Advisor proporciona consejos prácticos para hábitos en línea más seguros.

Un enfoque centrado en personas

MacPaw posiciona a Moonlock como parte de su iniciativa más amplia de Software 3.0, que se centra en mejorar la interacción humano-ordenador. La compañía dice que su objetivo es hacer que las herramientas de seguridad sean accesibles en lugar de intimidar.

Precio y disponibilidad

Moonlock ya está disponible para macOS con varias opciones de precios, incluyendo una prueba gratuita de 7 días y una suscripción anual por 54 $ para un Mac. También forma parte del servicio Setapp de MacPaw, que brinda acceso a los suscriptores actuales sin costo adicional.

MacPaw ofrece con Moonlock una solución más limpia, ligera y especialmente diseñada para el ecosistema de Apple.

Oferta Setapp para usuarios de Faq-mac

Como ya sabrás, los lectores de Faq-Mac tienen una oferta de MacPaw para usar Setapp un mes gratuitamente, en vez de los siete días gratuitos. Si quieres aprovecharlo, solo tienes que leer esto.

También puedes escuchar la entrevista con María Polishchuk, Responsable del desarrollo de negocio en MacPaw (la matriz de Setapp), han tenido el detalle de ofrecer a los lectores de Faq-Mac una ampliación del periodo gratuito.

Cómo instalar Moonlock

Los pasos, aunque sencillos, requieren un cierto número de idas y venidas a los Ajustes del Sistema, ya que hay que ir dando permisos a las diferentes actividades de Moonlock: permisos de acceso total al disco, etc.

El interfaz es sencillo y las explicaciones están en forma de cómic, te irá guiando paso a paso y comprenderás los diferentes casos de uso que te ofrece.