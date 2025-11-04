Apple lanza iPadOS 26.1

Apple ha lanzado iPadOS 26.1, la primera actualización importante del sistema operativo iPadOS 26 lanzada en septiembre. iPadOS 26.1 llega seis semanas después de iPadOS 26.

El nuevo software se puede descargar en iPads elegibles de forma inalámbrica yendo a Ajustes > General > Actualización de software.

iPadOS 26.1 reintroduce Slide Over, una función multitarea que se eliminó con la revisión de la multitarea en iPadOS 26.

Slide Over funciona junto con la funcionalidad multitarea basada en ventanas en iPadOS 26, por lo que puede abrir varias ventanas de aplicaciones y aún así deslizar el dedo para acceder rápidamente a una aplicación Slide Over. Solo se admite una aplicación Slide Over a la vez en iPadOS 26.1, y se puede acceder a la función tocando el botón de redimensionar la ventana verde y seleccionando Intro Slide Over.



iPadOS 26.1 también incluye casi todas las nuevas características que están en iOS 26.1, como un interruptor para reducir la transparencia de Liquid Glass y soporte de Apple Intelligence para nuevos idiomas. Las notas de la versión de Apple para la actualización se encuentran a continuación.

Deslizar

– Slide Over le permite mantener una ventana encima de otras ventanas y ocultarse fácilmente fuera de la pantalla cuando no está en uso

– Las ventanas ajustables en Slide Over le permiten elegir su tamaño y relación de aspecto preferidos

Captura local

– El control de ganancia está disponible para micrófonos USB externos al grabar con captura local

– Opción para que pueda elegir dónde se guardan los archivos de captura local

Esta actualización incluye las siguientes características y mejoras:

– La configuración de Liquid Glass le da la opción de elegir entre el aspecto claro predeterminado o un nuevo aspecto teñido que aumenta la opacidad del material en aplicaciones y notificaciones en la pantalla de bloqueo

– Gesto de deslizamiento de Apple Music MiniPlayer para ir a la siguiente o anterior pista

– Soporte de Apple Music AutoMix a través de AirPlay

– Nueva configuración de la cámara para activar o desactivar la pantalla de bloqueo, desliza para abrir la cámara

– Calidad de audio FaceTime mejorada en condiciones de bajo ancho de banda

– La seguridad de la comunicación y los filtros de contenido web para limitar los sitios web para adultos están habilitados por defecto para las cuentas de niños existentes de 13 a 17 años (la edad varía según el país o la región)

– Descubre nuevos contenidos, experiencias espaciales y accede rápidamente a información sobre tu dispositivo con la aplicación Apple Vision Pro, ahora disponible en el iPad