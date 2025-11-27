Opera Neon se actualiza con investigación profunda en un minuto y nuevos modelos de Google

Opera, empresa innovadora en navegadores y agente de IA, presenta varias actualizaciones para Opera Neon, su navegador agente que actualmente se encuentra en fase de acceso anticipado para los usuarios invitados. La actualización de Opera Neon se ha diseñado en colaboración con la comunidad de desarrolladores e introduce un nuevo modo de búsqueda de 1 minuto para Opera Deep Research Agent (ODRA), los nuevos modelos avanzados de IA de Google: Gemini 3 Pro y Nano Banana Pro, así como la posibilidad de que los usuarios seleccionen el modelo de IA específico que desean utilizar. Además, la actualización mejora la compatibilidad con tareas avanzadas de inteligencia artificial, incluida la compatibilidad con operaciones en Google Docs.



“Opera Neon es nuestro laboratorio de pruebas, donde podemos experimentar con las tecnologías de IA más avanzadas que existen en la web. Estamos desarrollando este producto junto a nuestra comunidad, y a una velocidad muy alta. La forma en la que está configurado el motor de IA de Opera Neon nos permite integrar las últimas tecnologías apenas unas horas después de que estén disponibles”, explica Krystian Kolondra, vicepresidente ejecutivo de navegadores de Opera.

Búsqueda avanzada en un minuto

ODRA es la última incorporación a Opera Neon y funciona junto con los agentes Chat, Do y Make para aumentar la productividad del usuario. Como herramienta de investigación avanzada, ODRA evita la necesidad de realizar búsquedas manuales al cruzar referencias de diferentes fuentes para generar informes totalmente estructurados y con citación de fuentes. Esta función convierte el navegador en un potente centro de investigación, combinando la precisión de un equipo especializado con la rapidez de la IA. El agente Opera Deep Research obtiene una puntuación alta en la prueba DeepResearch Bench, y lo sitúa entre los mejores modelos para la investigación profunda, junto con Google y OpenAI.

Esta actualización de Opera Neon incorpora un nuevo modo de investigación en 1 minuto a ODRA, que permite a los usuarios obtener un informe completo con las fuentes citadas en este tiempo. Opera Deep Research Agent se diferencia de otros motores de investigación profunda porque “paraleliza la tarea”, es decir, la divide como si utilizara a varios investigadores para profundizar en el tema y contrastar la información encontrada.

En el nuevo modo de investigación de un minuto, Opera Neon divide el problema en múltiples partes para que el máximo número de “investigadores” trabajen en la misma tarea. Es un punto intermedio entre una simple consulta a la IA y una investigación profunda completa, útil para todas esas ocasiones en las que el usuario necesita algo más que un resumen, pero no un estudio a fondo.

Gemini 3 Pro y Nano Banana Pro

Con esta actualización, Opera incorpora un nuevo selector de modelos, que permite a cada usuario elegir qué modelo de IA quiere utilizar al interactuar con Neon Chat. Esta función ofrece acceso a algunos de los modelos más potentes y avanzados del mercado, incluidos los últimos de Google, Gemini 3 Pro y Nano Banana Pro, y permite incluso cambiar de modelo a mitad de conversación sin perder el hilo del chat.

Al elegir un modelo, conservan su historial de chat y el contexto. Opera Neon también presenta el nuevo modelo de generación y edición de imágenes de Google: Nano Banana Pro, que se une al conjunto de modelos de generación de imágenes compatibles con Opera Neon.

Ahora Neon Do puede trabajar con Google Docs

Una de las peticiones más solicitadas por la comunidad Opera Neon era la integración de ciertos servicios en el flujo de trabajo de Neon Do, el agente de IA que puede hacer cosas con y para ellos. Ahora, los usuarios de Opera Neon pueden pedirle al navegador que investigue distintos productos y genere automáticamente un documento de Google Docs para compararlos

Para crear un documento de Google Docs con Opera Neon, los usuarios deben seleccionar el agente «Do» en el menú del navegador y añadir a su solicitud que desean crear un documento de Google Docs. Además, se puede pedir a Neon Do que edite un documento de Google Docs ya existente. El agente añadirá o eliminará información buscando en la web los datos que sean necesarios, e incluso puede cambiar el nombre del documento si se le solicita.

Cómo encaja Opera Neon en la familia de navegadores Opera

En Opera, nos enorgullece ser la opción preferida de 300 millones de usuarios que buscan algo diferente a lo que ofrecen los navegadores predeterminados de sus equipos. Nos diferenciamos de la mayoría gracias a la especialización en la creación de navegadores. Somos conscientes que cada persona es diferente y que un sistema único no funciona para todo el mundo. Nuestro navegador insignia, Opera One, está especialmente diseñado para quienes quieren disfrutar de una experiencia de navegación más agradable, mientras que Opera GX y Opera Air replantean lo que deben ser los navegadores para su público principal.

Todos los navegadores Opera incluyen una solución de IA avanzada y gratuita, independiente de LLM. Opera Neon completa esta propuesta como el navegador pensado para los usuarios más avanzados y exigentes, aquellos que quieren participar activamente en cómo será la navegación del futuro y que confían en que los agentes de IA serán una pieza fundamental de esa experiencia.

Opera Neon, tarifas y disponibilidad

Opera Neon está disponible actualmente para un número limitado de usuarios invitados como parte de su programa de acceso anticipado. Para solicitar acceso, regístrate aquí: www.operaneon.com. Todos los demás navegadores están disponibles de forma gratuita en www.opera.com.