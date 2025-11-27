Meta condenada por competencia desleal en España

Meta utilizó datos personales de usuarios de Facebook e Instagram sin respetar las normas europeas de protección de datos. Esa práctica generó una ventaja comercial sobre los medios digitales españoles, lo que llevó a su condena por competencia desleal. El Juzgado de lo Mercantil número 15 de Madrid analizó estos hechos y concluyó que la empresa vulneró la regulación vigente. Además, el juez Teodoro Ladrón Roda valoró el impacto directo en el mercado publicitario digital.

La resolución fija una compensación de 479 millones de euros para un total de 87 medios y agencias. Estas empresas reclamaban 551 millones. El juzgado aceptó parte de la demanda y reconoció que Meta obtuvo un beneficio injusto gracias a la explotación de datos personales que la normativa europea protege de forma estricta. Meta condenada por competencia desleal marca un precedente.

La sentencia destaca que el acceso privilegiado a los perfiles publicitarios creó un desequilibrio claro. La decisión judicial señala que Meta colocó anuncios con un nivel de segmentación que el resto del sector no podía replicar. Por lo tanto, la compañía consolidó una posición dominante que afectó al mercado entero.

La resolución no es firme. Meta puede presentar recurso. Aun así, el fallo marca un precedente relevante dentro del sector digital. Meta condenada por competencia desleal también abre la puerta a reclamaciones adicionales si aparecen nuevos cálculos de impacto económico. Los medios valoran esta decisión como un paso decisivo. Además, insisten en que la protección de datos debe tener un efecto real en el mercado.

via infoperiodistas