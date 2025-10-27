macOS 26: cómo buscar sitios web más rápido con y sin Safari

Con macOS 26 Tahoe, puedes usar Spotlight para realizar búsquedas en sitios web sin tener que abrir Safari y visitar primero el sitio.

Screenshot

Simplemente escribe el nombre de un sitio web como Faq-Mac, presiona Tabulador y escribe lo que deseas buscar. También puedes usar la función de búsqueda rápida de sitios web de Safari. Esta función permite buscar en sitios web específicos directamente desde la barra de direcciones de Safari.

Abre Safari y ve a la barra de menús. Selecciona Ajustes. Haz clic en la pestaña Búsqueda.