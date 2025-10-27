Swift de Apple ya permite crear aplicaciones para Android

La primera versión preliminar del SDK de Swift de Apple para Android ya se ha publicado, lo que permite a los desarrolladores crear aplicaciones de Android en Swift con herramientas oficiales y facilitar el intercambio de código entre iOS y Android.

El SDK permite que las aplicaciones de Android se construyan en Swift utilizando herramientas oficialmente compatibles en lugar de soluciones alternativas de la comunidad. En junio, se anunció que el lenguaje de programación Swift de Apple se extendería oficialmente para apoyar el desarrollo de aplicaciones Android a través del establecimiento de un grupo de trabajo dedicado de Android dentro del proyecto de código abierto Swift.

La interoperabilidad de Android es manejada por swift-java, que puede generar automáticamente enlaces entre Java y Swift para que los desarrolladores puedan usar código Swift junto con las API de Android existentes y el código Java. El índice de paquetes de Swift ahora marca los paquetes con soporte de Android y dice que más del 25 % de todos los paquetes ya se han construido en Android, lo que les da a los desarrolladores una base de código reutilizable.

El SDK de Swift para Android ya está disponible en forma de vista previa nocturna (night flight) incluido con el instalador de Swift para Windows o como una descarga separada para usuarios de Linux y macOS. También está disponible una nueva guía de inicio (en inglés) con instrucciones de configuración de extremo a extremo y un conjunto de ejemplos de proyectos de Android escritos en Swift para ilustrar flujos de trabajo completos.