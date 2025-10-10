iOS 26: Recuperar el diseño clásico de la app Teléfono

La aplicación Teléfono rediseñada por Apple en iOS 26 introduce una vista unificada que combina los recientes, los contactos favoritos y la búsqueda en una sola pantalla. Pero si prefieres la interfaz con pestañas de iOS 18, puedes volver fácilmente al diseño clásico.

¿Qué es diferente en iOS 26?

El nuevo diseño unificado consolida la actividad telefónica reciente en una vista optimizada en la que los contactos favoritos aparecen en la parte superior para un acceso rápido. Puedes navegar a Contactos, Teclado y Buscar a través de la barra de pestañas inferior, mientras que se puede acceder a las pantallas de buzón de voz y llamadas perdidas a través del icono de tres líneas en la esquina superior derecha.

Puede ser un poco confuso saber si te han dejado un mensaje en el buzón de voz o si es una llamada perdida.

Volver a la vista clásica

Si no te haces al nuevo aspecto de Teléfono en iOS 26, aquí te decimos cómo volver al diseño tradicional de la aplicación: