Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
© Copyright 2020 Faq-mac.
iOS 26

iOS 26: Recuperar el diseño clásico de la app Teléfono

10 octubre, 20251 Mins read

La aplicación Teléfono rediseñada por Apple en iOS 26 introduce una vista unificada que combina los recientes, los contactos favoritos y la búsqueda en una sola pantalla. Pero si prefieres la interfaz con pestañas de iOS 18, puedes volver fácilmente al diseño clásico.

¿Qué es diferente en iOS 26?

El nuevo diseño unificado consolida la actividad telefónica reciente en una vista optimizada en la que los contactos favoritos aparecen en la parte superior para un acceso rápido. Puedes navegar a Contactos, Teclado y Buscar a través de la barra de pestañas inferior, mientras que se puede acceder a las pantallas de buzón de voz y llamadas perdidas a través del icono de tres líneas en la esquina superior derecha.

Puede ser un poco confuso saber si te han dejado un mensaje en el buzón de voz o si es una llamada perdida.

Volver a la vista clásica

Si no te haces al nuevo aspecto de Teléfono en iOS 26, aquí te decimos cómo volver al diseño tradicional de la aplicación:

  • Abre la aplicación Teléfono en tu iPhone.
  • Toca el icono de tres líneas en la esquina superior derecha de la pantalla.
  • Selecciona Clásico en el menú emergente que aparece.

Previous post EPAM y Boss se unen para una experiencia espacial inversiva en Apple Vision Pro
Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

Deja una respuesta

Related Articles

iOS 26

iOS 26: Ver el historial completo de llamadas con un contacto

9 octubre, 2025
iOS 26

iOS 26: Envía fotos más rápido en Mensajes

8 octubre, 2025
iOS 26

iOS 26: Usa Inteligencia visual con el contenido de la pantalla del iPhone

7 octubre, 2025
iOS 26

Cómo usar el asistente en espera de iOS 26

6 octubre, 2025