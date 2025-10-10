Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
Apple Vision Pro

EPAM y Boss se unen para una experiencia espacial inversiva en Apple Vision Pro

10 octubre, 20251 Mins read

EPAM Systems, Inc., una empresa de servicios de transformación digital e ingeniería de productos, ha anunciado su colaboración estratégica con BOSS en una experiencia espacial inmersiva, impulsada por Apple Vision Pro.

La experiencia ha sido diseñada para acercar como nunca a los fanáticos a la acción, sintiéndose como si fueras un piloto de carreras en deportes de motor.

Así es como se describe: desde ejercicios de orientación visual de precisión hasta rompecabezas espaciales en 3D inspirados en decisiones estratégicas de carrera, cada paso requiere un enfoque nítido y reflejos de una fracción de segundo. La experiencia termina en una espectacular vuelta de prueba, donde el rugido del Aston Martin AMR25 rodea a los fanáticos.

Lanzando antes del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 Singapore Airlines Singapur 2025, debuta en tiendas el 2 de octubre en instalaciones especialmente diseñadas en ubicaciones seleccionadas de BOSS en siete ciudades: Londres, París, Düsseldorf, Barcelona, Las Vegas, Dubai y Singapur.

