iOS 26: Envía fotos más rápido en Mensajes

En iOS 26, Apple ha agregado silenciosamente una nueva opción que permite enviar previsualizaciones de imágenes de menor tamaño a través de Mensajes para que los destinatarios las reciban de inmediato, antes de que lleguen las imágenes de resolución completa.
Cómo habilitar el envío de previsualizaciones de fotos
Apple ha hecho que esta función sea fácil de activar o desactivar según tus necesidades. Así es como se habilita:
- Abre Ajustes en tu iPhone.
- Desplázate hacia abajo y pulsa Apps.
- Selecciona Mensajes de la lista de aplicaciones.
- Activa el interruptor junto a Enviar previsualizaciones de baja calidad de las fotos.
