OpenAi y AMD, Qualcomm y Arduino, EA Sports y Arabia Saudí

Parecería que todo está tranquilo, y que nuestro principal problema es si la carcasa de los nuevos iPhone se araña con el uso o no, pero mar adentro hay marejada de las fuertes, con movimientos que van a tener consecuencias en ámbitos muy diferentes, pero que seguro que no nos dejan indiferentes.

Como actor principal, la todopoderosa OpenAI está decidida a dar el salto al hardware por un lado (de ahí su alianza -ya veremos en qué acaba- con Jony Ive) y a que nada pueda frenar su expansión, así que ha decidido invertir (la misma estrategia de Apple) en AMD para asegurarse que no le faltará la electrónica que necesita para sus insaciables servidores.

Otro movimiento inesperado (al menos para los transeúntes de la tecnología como nosotros) es la compra de Qualcomm del fabricante de ordenadores de bajo consumo Arduino. Sinceramente, no sé qué puede aportar a la factoría de Qualcomm, ya que no creo que sus cifras de ventas/ingresos sean como para frotarse las manos, ni pienso que la tecnología de Qualcomm vaya a convertir a Arduino en un producto masivo… el tiempo lo dirá.

Por último, y probablemente lo que más me ha dejado perplejo, es la venta de EA Sports, el creador de video juegos al fondo de inversión soberano de Arabia Saudí. Entiendo que es por la «pasta» -aunque lo que han pagado no sé cuántas décadas necesitarán para amortizarlo- o si acabarán vendiendo las diferentes franquicias de juegos por separado para hacer caja, desmembrando la compañía y vendiéndola al mejor postor, pieza a pieza.

Nuevamente, sólo el tiempo tiene las respuesta. Pero esta confluencia de compras/ventas, tan juntas en el tiempo (poco más de una semana) me parecen lo suficientemente reseñables como para dejar aquí una nota, para la posteridad.

¿Tú qué piensas? (seguro que sabes más que yo).