¡Cuidado! El iPhone 17 Pro naranja se puede decolorar

Apple se enfrenta a un pequeño pero creciente grupo de informes de que el nuevo acabado Naranja cósmico del iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max están cambiando hacia un tono rosado, lo que en algunos casos provoca el reemplazo de dispositivos.

Varias publicaciones en Reddit y TikTok durante la semana pasada describen el color del marco de aluminio anodizado del iPhone 17 Pro que cambia con el tiempo. El primer caso ampliamente circulado vino del usuario de Reddit DakAttack316, quien dijo que su iPhone 17 Pro Max Naranja desarrolló un tinte rosa sin ningún tratamiento inusual.

Imagen a través del usuario de Reddit DakAttack316.

Algunos informes han llegado a la conclusión de que la causa de la decoloración se debe al contacto con disolventes a base de peróxido o a la exposición ultravioleta prolongada. En su sitio web de soporte, Apple instruye a los consumidores:

Con una toallita con alcohol isopropílico al 70 por ciento, una toallita con alcohol etílico al 75 por ciento o toallitas desinfectantes Clorox, puede limpiar suavemente las superficies exteriores de su iPhone. No utilice productos que contengan lejía o peróxido de hidrógeno. Evite la humedad en cualquier abertura y no sumerja su iPhone en ningún agente de limpieza. Después de desinfectar, limpie con un paño suave, ligeramente húmedo (con agua) y sin pelusa.

Apple no explica por qué el peróxido está prohibido, pero la pérdida de color limitada al marco metálico coincide con lo que se sabe que sucede cuando los recubrimientos anodizados se exponen a oxidantes fuertes.

El iPhone 17 Pro utiliza aluminio anodizado, que es poroso durante la fabricación y adquiere tinte antes de sellarlo. Esto permite a Apple entregar el fuerte color naranja cósmico, pero también significa que el color puede cambiar si la capa de óxido está dañada o si los rayos UV descomponen los poros sellados.

Los otros colores del iPhone 17 Pro, menos saturados, no parecen estar experimentando el mismo problema.