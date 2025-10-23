Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
Qué viene en Apple TV: Pluribus

23 octubre, 20251 Mins read

Faq-Mac: aunque ya nos hemos hecho eco del estreno de esta serie, Apple ha publicado un trailer completo, así que vamos a reunir aquí todo el material que han ido revelando para promocionarla.

Apple ha compartido el primer tráiler completo de Pluribus, una próxima serie dramática de ciencia ficción creada por el creador de Breaking Bad, Vince Gilligan.

Los dos primeros episodios de la primera temporada se lanzarán en el servicio de streaming el viernes 7 de noviembre, y un nuevo episodio seguirá todos los viernes hasta el 26 de diciembre.

Apple ya ha recogido la serie para una segunda temporada.

Pluribus es producido por Sony Pictures Television, y Gilligan sirve como uno de los productores ejecutivos y como escritor de algunos episodios.

