Cómo importar libros electrónicos y PDF desde Mensajes a Libros de Apple

¿Qué pasa si te mandan un libro electrónico o un PDF a través de Mensajes? Es fácil mover ese archivo a Libros, aunque varía un poco entre las plataformas.
Cómo importar un ePub o PDF a Libros en iPhone o iPad
- Abre Mensajes
- Toca el mensaje que contiene el archivo que deseas importar
- Toca el archivo que deseas importar
- Cuando se abra en una nueva ventana, pulsa el botón Compartir en la esquina inferior izquierda
- En el menú que aparece, desplázate hacia la izquierda en la segunda barra hasta que encuentres el icono de Libros
- Pulsa el icono de Libros
Después de eso, el archivo agregado a tu biblioteca de Libros se sincronizará en todos tus dispositivos Apple, suponiendo que tengas la sincronización de iCloud activada.
Cómo importar un ePub o PDF a Libros en Mac
- Abre Mensajes
- Haz clic en el mensaje que contiene el archivo que deseas importar
- Haz doble clic en el archivo que deseas importar
- Haz clic en el botón Compartir en la esquina superior derecha
- En el menú que aparece, haz clic en Guardar en Libros
Actualización
Existe la posibilidad de que no tengas la opción «Guardar en libros» disponible, pero eso también tiene fácil solución. Para agregar la función, solo tendrás que seguir los pasos a continuación
- En el menú Compartir mencionado en el paso 5, haz clic en Editar extensiones
- En la ventana que aparece, desplázate hacia abajo y activa Libros
- Haz clic en Listo
- Vuelve al menú Guardar, luego haz clic en Guardar en Libros
