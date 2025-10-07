Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
© Copyright 2020 Faq-mac.
iPadiPhoneMacmacOS

Cómo importar libros electrónicos y PDF desde Mensajes a Libros de Apple

7 octubre, 20251 Mins read

¿Qué pasa si te mandan un libro electrónico o un PDF a través de Mensajes? Es fácil mover ese archivo a Libros, aunque varía un poco entre las plataformas.

Cómo importar un ePub o PDF a Libros en iPhone o iPad

  1. Abre Mensajes
  2. Toca el mensaje que contiene el archivo que deseas importar
  3. Toca el archivo que deseas importar
  4. Cuando se abra en una nueva ventana, pulsa el botón Compartir en la esquina inferior izquierda
  5. En el menú que aparece, desplázate hacia la izquierda en la segunda barra hasta que encuentres el icono de Libros
  6. Pulsa el icono de Libros

Después de eso, el archivo agregado a tu biblioteca de Libros se sincronizará en todos tus dispositivos Apple, suponiendo que tengas la sincronización de iCloud activada.

Cómo importar un ePub o PDF a Libros en Mac

  1. Abre Mensajes
  2. Haz clic en el mensaje que contiene el archivo que deseas importar
  3. Haz doble clic en el archivo que deseas importar
  4. Haz clic en el botón Compartir en la esquina superior derecha
  5. En el menú que aparece, haz clic en Guardar en Libros

Actualización

Existe la posibilidad de que no tengas la opción «Guardar en libros» disponible, pero eso también tiene fácil solución. Para agregar la función, solo tendrás que seguir los pasos a continuación

  1. En el menú Compartir mencionado en el paso 5, haz clic en Editar extensiones
  2. En la ventana que aparece, desplázate hacia abajo y activa Libros
  1. Haz clic en Listo
  2. Vuelve al menú Guardar, luego haz clic en Guardar en Libros
Previous post Cognixion realiza un ensayo clínico integrando un interfaz cerebro-computadora con Apple Vision Pro
Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

Deja una respuesta

Related Articles

iOS 18iOS 19iOS 26iPadmacOS

Cómo activar o deshabilitar las nuevas categorías de Apple Mail de iOS o macOS

6 octubre, 2025
AdobeApp StoreiPadiPad miniiPhone

Adobe lanza Premiere para iPhone y iPad

1 octubre, 2025
App StoreiPadiPhone

WhatsApp para iOS es compatible con Live Photos

1 octubre, 2025
Apple WatchiPhone

iPhone 11 Pro Max y Apple Watch Series 3 se unen a la lista de productos vintage

1 octubre, 2025