Cognixion realiza un ensayo clínico integrando un interfaz cerebro-computadora con Apple Vision Pro

Cognixion ha anunciado un ensayo clínico que integra su tecnología de interfaz cerebro-computadora (BCI) no invasiva basada en EEG con el Apple Vision Pro sin necesidad de cirugía.

El objetivo del ensayo es crear un impacto en el mundo real para las personas con discapacidades de comunicación y movilidad, como la ELA, proporcionándoles la capacidad de interactuar, comunicarse y participar más plenamente en sus vidas.

Este estudio marca una de las primeras exploraciones clínicas de un BCI (Brain Computer Interface) basado en EEG (Electroencefalograma) no invasivo que trabaja con Apple Vision Pro, con el objetivo de ayudar a las personas con discapacidades significativas no solo a comunicarse, sino también a prosperar, manteniendo la independencia y la agencia en la vida diaria.

El estudio evaluará cómo el concentrador de biodetección NucleusTM de Cognixion y el montaje avanzado de EEG, cuando se utilizan con las funciones de accesibilidad de Apple Vision Pro, como el seguimiento ocular y el control de permanencia, pueden permitir nuevas formas para que las personas se comuniquen e interactúen utilizando combinaciones de señales cerebrales, miradas o postura de la cabeza, sin necesidad de cirugía. El primer y más importante resultado es permitir la comunicación natural y conversacional entre los participantes y sus familias, cuidadores y comunidades, según el CEO de Cognición, Andreas Foreland.

«Al combinar la experiencia de Cognixion en neurotecnología e Inteligencia Artificial con las funciones de accesibilidad disponibles en Apple Vision Pro, el estudio evaluará nuevas vías de asistencia para permitir una comunicación más rápida y natural y una interacción informática para personas con problemas de habla y movilidad», dice Foreland. «Esto es especialmente imperativo para las personas que viven con afecciones que incluyen esclerosis lateral amiotrófica (ELA), lesión de la médula espinal (SCI), trastornos del habla relacionados con el accidente cerebrovascular (excluyendo la afasia) y lesión cerebral traumática (TBI).

Los detalles están disponibles en ClinicalTrials.gov (palabra clave: Cognixion). El estudio medirá cómo estas tecnologías combinadas amplían el acceso a la comunicación cotidiana sin cirugía. Los pacientes pueden inscribirse ahora y se espera que el estudio se extienda hasta abril de 2026.