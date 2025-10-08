Anuncios de Apple: Pantalla azul de la muerte

Apple ha compartido un nuevo anuncio llamado «Pantalla Azul de la Muerte» que rememora el importante bloqueo de los ordenadores con Windows que ocurrió el año pasado, después de una actualización de seguridad defectuosa de CrowdStrike. Los Mac no se vieron afectados, y era poco probable que alguna vez lo sean, ya que Apple ha ido restringiendo gradualmente el acceso de bajo nivel al sistema operativo macOS.

El divertido anuncio está protagonizado por «The Underdogs», un equipo ficticio de trabajadores que superan obstáculos utilizando productos y funciones de Apple.

«Los Underdogs están listos para su primera feria comercial hasta que estalla un fallo en cadena en los PCs y la Pantalla Azul de la Muerte amenaza a su querido Container Con», dice Apple, en la descripción del vídeo. «Gracias a la seguridad de los productos Apple, los Underdogs no se ven afectados y experimentan un éxito extraordinario».

En la descripción del vídeo, hay un enlace a la sección de seguridad de la página empresarial de Apple, que dice «la protección a nivel de kernel está diseñada para proteger su sistema contra infracciones, apagones y acceso no autorizado».

«No hay seguridad como la seguridad de Mac», concluye el anuncio.