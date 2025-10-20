Cómo compartir pestañas de Safari entre diferentes dispositivos

Que Safari pueda abrir las mismas pestañas en todos tus dispositivos Apple es muy cómodo, pero Apple oculta la función. Aquí está cómo encontrarla y hacer uso de ella.

Se trata específicamente de lo que se llama pestañas de iCloud, y no son lo mismo que los grupos de pestañas. Si usas Grupos de pestañas en Safari en un dispositivo Apple, la función está activada con las mismas pestañas en todos tus dispositivos.

En teoría, las pestañas de iCloud también están siempre encendidas, pero tienes que investigar más para encontrarlas, y tienes que asegurarte de que esté habilitada.

Activar las pestañas de iCloud

Para aprovechar esta sincronización de pestañas de Safari, primero tendrás que comprobar que la función esté activada. Es rápido y sencillo de hacer, pero varía dependiendo de si estás usando un Mac, un iPhone o un iPad.

Para habilitar las pestañas de iCloud en un Mac:

Abre los ajustes del sistema. Haz clic en tu nombre. Haz clic en iCloud.

En el cuadro que dice «Guardado en iCloud«, haz clic en Ver todo. Asegúrate de que la casilla junto a Safari esté activada.

Para habilitar las pestañas de iCloud en un iPad o un iPhone:

Abre la aplicación Ajustes. Haz clic en tu nombre. Haz clic en iCloud. En el cuadro que dice «Guardado en iCloud«, haz clic en Ver todo. Asegúrate de que la casilla junto a Safari esté activada.

Con las pestañas de iCloud habilitadas en todos tus dispositivos Apple, tus pestañas se comparten en tu Mac, iPhone y iPad, pero es posible que no las veas. Tienes que seguir pasos específicos para ver estas pestañas compartidas.

Cómo ver las pestañas de iCloud

Vale la pena buscar las pestañas compartidas. Especialmente si alguna vez te has alejado de tu Mac y te has dado cuenta precisamente de que la página que necesitabas estaba en eso y no en tu iPhone.

En el iPhone o iPad:

Abre Safari Desliza el dedo hacia arriba y hacia abajo para que aparezcan los controles Toque el icono de dos cuadrados superpuestos en la parte inferior izquierda Ahora toca el signo + que aparece en la parte inferior izquierda Desplázate hacia abajo debajo de Favoritos, Sugerencias, Lista de lectura y Pestañas cerradas recientemente, para llegar a las pestañas de iCloud Desplázate hacia un lado para ver más pestañas y toca la que desees recuperar.

Tienes que hacer clic en el icono de pestañas, luego en el signo + antes de que puedas ver la lista en iOS

En el Mac, abre Safari. Luego haz clic en el icono de la barra lateral (un cuadrado con puntos a la izquierda) que está en la parte superior izquierda. En la parte inferior de la pantalla, habrá un botón de pestañas de iCloud.

Es posible que no aparezca nada, en cuyo caso es probable que acabes de activar la función y que le lleve un tiempo funcionar. También es posible que tengas tan poco espacio en iCloud que nunca funcione, pero en ese caso deberías recibir notificaciones de advertencia de iCloud y correos electrónicos sobre el espacio que has utilizado.

Sin embargo, la mayoría de las veces, abrirás pestañas de iCloud y verás las mismas pestañas que tienes en tus otros dispositivos.